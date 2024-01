La kombucha es una milenaria infusión que nuevamente está de moda como una bebida natural y refrescante para el verano.

Según Infobae, esta infusión se remonta a la dinastía Han en China, aunque su nombre se asocia con frecuencia a Japón, ya que kombu significa ‘alga’ y cha’ té’.

Se trata de una bebida natural fermentada que se hace a base de té verde o negro, azúcares y un cultivo de bacterias con levaduras (Scoby), señala el nutricionista Deportivo, Cristian Muñoz.

Sus aporte no tienen que ver solamente por su sabor, sino también por los beneficios que tiene para el organismo.

Beneficios

Cristian, en conversación con BioBioChile, señala que hay que entre los beneficios está que, al ser una bebida natural, mejora la absorción de nutrientes, el sistema inmunológico y la salud intestinal, gracias a los probióticos que posee.

También a nivel cardiovascular, ya que “gracias a moléculas llamadas polifenoles que poseen propiedades antioxidantes y efectos vasodilatadores, disminuyendo el nivel de colesterol LDL, comúnmente conocido como “colesterol malo”“.

El especialista añade que si una persona quiere comenzar a tomar kombucha por primera vez, debe comenzar con un consumo de 100 cc al día (medio vaso) antes del desayuno, para probar la tolerancia a la bebida y prevenir una excesiva movilidad intestinal, que puede provocar diarrea.

Se puede complementar con una dieta rica en frutas, verduras, granos enteros, legumbres y grasas saludables.

Ahora, hay que tener en cuenta que pese a los beneficios, la kombucha, al igual que otras bebidas naturales, no son el secreto para bajar de peso, sino un complemento.

“La kombucha no ayuda de manera directa a la pérdida de peso por medio de la disminución de la masa adiposa. Es decir, por el solo hecho de consumir kombucha no existe mayor pérdida de grasa nivel corporal. La disminución de masa grasa está determinada por el nivel de actividad física que tenga una persona durante el día en conjunto a una alimentación balanceada que no exceda sus requerimientos de energía diarios”, dijo el nutricionista.

La kombucha

Pese a que no hay un peligro en su consumo, hay que tener la precaución de comprar la kombucha a empresas certificadas y que cuenten con la resolución sanitaria correspondiente para la elaboración de este tipo de bebidas, y no a productores artesanales sin resolución sanitaria o comercio informal, señala Cristian Muñoz.

Finalmente, agrega que “es importante destacar que no se recomienda el consumo de kombucha en personas que padezcan de SIBO (Sobre crecimiento bacteriano a nivel intestinal), ya que puede causar problemas gastrointestinales”.

Entre las opciones que se puede encontrar en el mercado está Kombuchacha, la única en Chile dentro de la categoría certificada orgánica, libre de químicos y pesticidas.

Ana Vidaurre, nutricionista de Kombuchacha, se suma a las palabras de Muñoz y señala que no sustituye el agua, pero sí es una excelente fuente de hidratación.

“Después de una comida pesada o una noche de fiesta, la kombucha puede ser un buen aliado, ya que en el proceso de fermentación se producen varios compuestos químicos: microorganismos, levaduras, que tienen un efecto benéfico para muchas personas en términos digestivos”, indicó Vidaurre.