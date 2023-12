La Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió a los países que aumenten los impuestos sobre el alcohol y las bebidas azucaradas para “reducir el número de muertes” que se producen anualmente por ingerir este tipo de bebidas.

Asimismo, el organismo publicó nuevos datos que muestran “la baja tasa mundial de impuestos aplicados a productos poco saludables como el alcohol y las bebidas azucaradas”. Para la OMS, los resultados ponen de relieve que “la mayoría de los países no están utilizando los impuestos para incentivar comportamientos más saludables”.

Cada año mueren en el mundo 2,6 millones de personas a causa del consumo de alcohol y más de 8 millones a causa de una dieta poco saludable; “la aplicación de impuestos sobre el alcohol y las bebidas carbonatadas reducirá estas muertes“, asegura la organización.

En este sentido, los datos indican que la mitad de los países que gravan las bebidas carbonatadas también gravan el agua, algo que no recomienda la OMS. Aunque 108 países gravan algún tipo de bebida azucarada, a nivel mundial, por término medio, el impuesto especial, un impuesto designado para un producto de consumo específico, representa el 6,6% del precio del refresco.

Al menos 148 países han aplicado impuestos especiales a las bebidas alcohólicas a nivel nacional. Sin embargo, la OMS apunta que el vino está exento de impuestos especiales en al menos 22 países, la mayoría de ellos de la región europea.

A escala mundial, la proporción de los impuestos especiales en el precio de la marca de cerveza más vendida es, por término medio, del 17%. Para la marca más vendida del tipo de bebidas espirituosas es del 26,5%.

