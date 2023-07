A medida que el año avanza, algunos empiezan a buscar diferentes alternativas para ponerse en forma. Muchas veces ir a un gimnasio no es tan fácil, cuesta coordinar los horarios y los traslados, por eso son varias las personas que prefieren ejercitarse en casa. La duda siempre está: ¿son realmente efectivas estas rutinas?

En BioBioChile buscamos a los entrenadores web más seguidos, para conocer qué tipo de ejercicio realizan y qué tan motivadores pueden resultar para quien está pensando en realizar deporte.

Kayla Itsines

Una de las pioneras en el ejercicio en casa es la entrenadora australiana Kayla Itsines. Como indica la web de Vanity Fair, en 2014 Kayla con su amigo Tobi Pearce realizaban entrenamientos personalizados en la localidad de Adelaide, Australia. Al poco tiempo comenzaron a recibir solicitudes de otras ciudades, las que debían rechazar por la distancia. Fue ahí donde surge la idea de crear un documento PDF con una pauta para ejercitarse desde casa.

Bikini Body Guides (BBG) es el nombre de este libro, que consta de un entrenamiento de 12 semanas con ejercicios de máximo 28 minutos diarios. Los ejercicios son estilo boot camp, lo que significa que se asimilan al entrenamiento estilo militar, por lo que tienen una corta duración, pero bastante intensidad. Cada día tiene su rutina y hay que seguirlo junto con una buena alimentación para ver los resultados.

Al buscar en internet “kayla itsines antes y después”, son bastantes las fotos con historias inspiradoras de cómo este entrenamiento ha logrado hacer cambios drásticos en el físico de personas que buscan sacar su mejor versión.

Chloe Ting

Esta joven de Brunéi, país de la Isla de Bornedo, comenzó su canal de Youtube en 2011, pero no fue hasta el periodo de pandemia cuando se hizo realmente conocida gracias a su contenido de Tik Tok. En su web se pueden encontrar diferentes programas de entrenamiento, entre ellos el reto barriga plana, desafío pérdida de peso o trabajo de glúteos, entre otros.

Los programas duran entre 15 a 28 días, con circuitos diferentes para cada jornada y días de descanso. La web de esta entrenadora permite hacer una cuenta con la que se puede hacer un seguimiento al calendario de entrenamiento. El sitio también dispone de una sección de recetas saludables para cambiar los hábitos alimenticios y ver mejores resultados.

También son muchas las personas que, por internet, cuentan los buenos resultados que obtuvieron con este entrenamiento, mostrando fotos del antes y después.

Elena Malova

Si no quieres realizar algo tan intenso, esta instructora de Vinyasa Yoga tiene un canal de Youtube donde dispone de varios videos que, según lo que indica, está “dedicado al desarrollo de la conexión entre cuerpo, mente y consciencia en cada movimiento”.

Elena comenzó hace 11 años a subir sus videos de rutinas deportivas, donde se pueden encontrar pilates, GAP, yoga y unos específicos para mejorar la flexibilidad.

Esta entrenadora nació en Rusia y llegó a Chile en 2009. Como contó en el sitio de BBC, vivió por mucho tiempo con 13 kilos de sobrepeso y el deporte le cambió la vida; es por lo que se decidió a compartir sus conocimientos en internet y así inspirar a más personas.

Pamela Reif

Esta joven entrenadora alemana tiene la modesta cifra de 9 millones de seguidores en Instagram, donde muestra diferentes postales luciendo un cuerpo muy tonificado. Pamela tiene un canal de Youtube donde muestra diferentes rutinas que trabajan distintas zonas del cuerpo, las que se pueden ir combinando para conseguir mejores resultados.

En su web se puede descargar la aplicación donde entrega consejos saludables, entrenamientos y recetas. También se puede adquirir sus libros por Amazon y su línea de snack saludables.

¿Es realmente efectivo ejercitarse en casa?

En BioBioChile conversamos con Trinidad Zúñiga Hermosilla, preparadora física y dueña de @getfitbytrinidadzuniga, un gimnasio que desde el 2015 se enfoca en entrenar solo a mujeres.

La entrenadora apoya las rutinas en casa, pero señala que es importante la planificación y evaluar un principio que es básico al momento de entrenar: la sobrecarga progresiva. Esta se refiere al hecho de ir mejorando diferentes puntos de cargas, como aumentar repeticiones, series, peso, rango, mejorar técnica, etc. Sino, es muy difícil ver buenos resultados.

“Es recomendable seguir una programación de entrenamiento que incluya una variedad de ejercicios para trabajar diferentes grupos musculares de manera sistemática. Esto te ayudará a obtener resultados más completos y progresivos en tu entrenamiento”, aconseja.

En pandemia, Trinidad empezó a hacer rutinas online, donde tuvo una muy buena acogida, y con esto quedó demostrado que no se requiere equipamiento deportivo para ejercitar: se pueden usar artículos de la casa, como -por ejemplo- al no tener un banco, ocupar una silla, el sofá, o al no tener una barra, ocupar una mochila con peso adentro.

“Es importante tener presente que cuando nuestro cuerpo ya ha recibido las adaptaciones y no se desafía lo suficiente, sería bueno poder invertir en equipamiento. En un futuro, quizás armas tu propio home gym, como muchas de mis clientas que se enamoraron del entrenamiento en casa”, relata.

Con respecto al horario para entrenar, la especialista recomienda que no influye si se hace a primera hora del día o en la noche: “Lo más importante es encontrar el momento que funcione mejor para ti y que te permita ser constante en tu rutina de entrenamiento. Sea cual sea el momento que elijas, asegúrate de tener una alimentación adecuada y suficiente descanso para apoyar tus sesiones de entrenamiento”.