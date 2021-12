La actriz Blake Lively es, sin lugar a dudas, una de las celebridades más glamorosas del mundo de Hollywood.

Y es que no sólo su belleza destaca entre sus pares, sino que además la elegancia con la que desarrolla cada uno de sus personajes y la gracia con la que se vuelve en favorita indiscutida de las alfombras rojas a las que asiste.

Recordado es su rol de ‘Serena van der Woodsen’ en la exitosa serie Gossip Girl, que además de catapultarla a la fama la convirtió en ícono absoluto de la moda.

Por ello, no es de extrañar que sus más 30 millones de seguidores en Instagram se deleiten con cada uno de sus consejos de cuidado personal, los cuales comparte por ésta y otras plataformas.

Sin embargo, en el último tiempo la actriz ha hecho noticia por su transformadora “Rutina de 9 pasos”, la cual viene a reivindicar el significado de mantenerse en forma.

“Rutina de 9 Pasos”

En conversación con la revista Women’s Health, Don Saladino, entrenador de celebridades y coach de Lively, reveló los detalles de la rutina de wellness que aplica con la esposa de Ryan Reynolds.

Saladino trabajó con la intérprete luego de sus embarazos, como fue el caso de su preparación para el filme Miedo Profundo (2016), el cual rodó tras tener a su segundo hijo. En la película debía estar mayoritariamente en bikini a bordo de una tabla de surf, por lo que se comprobó ampliamente que este entrenamiento da excelentes resultados.

En específico, el método aborda no sólo en aspectos netamente físicos, sino que además en centrar la mente y adoptar un enfoque holístico.

A continuación, te presentamos los nueve pasos de este plan que viene a refrescar los entrenamientos convencionales.

1. Céntrate en la energía y resiliencia

“No se trata sólo de que aumente su frecuencia cardíaca, se trata de mejorar la resistencia y la energía de tu cuerpo. Mientras aumentamos la calidad del movimiento, nos aseguramos de optimizar todo lo que hacemos”, declaró el entrenador.

En específico, el especialista afirma que la obtención de resultados se logra con una mezcla de objetivos saludables centrados en bajar la grasa corporal, pero además en crear una especie de “armadura corporal” que ayude a nuestro rendimiento general.

“Todos somos atletas. No importa si alguien está grabando una película para estar en buena forma física, porque puede que esté jugando con sus hijos por la calle o, al contrario, que se encuentre sentado en su escritorio todo el día. Todos estamos librando la misma batalla, por lo que intento que la gente se mueva de la forma que necesite su cuerpo“, explicó Saladino.

2. Comprometerse a largo plazo

Uno de los cambios de paradigma propuestos por el entrenamiento de Don, es que explica a sus clientes que los cambios se logran a largo plazo, evitando cualquier requerimiento del estilo “Ponme en forma rápido”.

“La persona que hace mi programa, día tras día, descubre que los cuerpos cambian a largo plazo”, afirmó.

A ello, agregó que “No es un caso de pérdida de peso lo que se promete, son cambios alcanzables a largo plazo y funcionan”.

3. Sesiones eficientes

Para el experto, la clave de un buen entrenamiento no está en la cantidad de horas que te ejercites al día, sino que en la frecuencia y eficiencia de cada sesión.

Cuando entrena a celebridades que están próximas a rodar, o que se encuentran grabando, Saladino les sugiere hacer una hora de ejercicios de resistencia y movimiento, tres o cuatro veces a la semana.

Si bien depende del objetivo, a ese tipo de entrenamiento se les suman los pasos que los artistas hacen durante el día, sus caminatas y carreras. Pero, una de las cosas más importantes, es que también complementen estas sesiones con tiempo libre para hacer otras actividades no relacionadas con el deporte.

“Es importante que su tiempo no se reduzca al entrenamiento, hay que encontrar el equilibrio para tener tiempo para estar con sus hijos o, simplemente, están cansados de sus otras tareas… hay que saber optimizar el tiempo, permitiéndole otros días de descanso y recuperación“, enfatizó.

4. Adoptar un enfoque holístico

A diferencia de la mayoría de los entrenamientos, el estilo del coach no está enfocado en la mítica frase “sin dolor, no hay ganancia” (“No pain, no gain”).

De hecho, para Saladino es tan o más importante considerar los niveles de estrés, el sueño o el propio horario de una persona para poder enfocar los ejercicios y mejorar el bienestar de sus clientes.

“La gente suele decir que es 80% dieta, 20% entrenamiento, pero es 100% mental. Es importante tu forma de pensar y ver cómo estás dispuesto a abordarlo y comprender que no puedes llegar a un buen resultado duradero, con un esfuerzo al máximo todos los días. No siempre puedes conseguir estar al 100%, fuerte o con ganas. Por eso, es importante entender tu cuerpo y saber que algunos días habrá que cambiar la marcha”, declaró.

5. No establecer objetivos de peso

“Simplemente están sacando este número -el llamado “peso ideal”- y asumiendo que resultará positivo en su salud y bienestar. Ni siquiera puedo decirles cómo, algunas de las personas que entreno, parecen haber perdido 15 kilos pero, en realidad, han ganado dos, y están en una forma increíble. Una de las peores formas de cuantificar el éxito en el entrenamiento es aplicar una escala de peso”, afirmó Saladino.

6. Centrarse en las metas diarias

Don agregó que para que un entrenamiento sea efectivo, no debes presionarte con conseguir la meta de forma rápida, sino que ir alcanzando metas diarias paso a paso.

“Solo concéntrate en tus objetivos diarios. Una vez que empiezas a pensar: ‘Oh, tengo que perder 13 kilos’, empiezas a añadir estrés“, lo que sin duda impacta negativamente tus niveles de bienestar.

7. Mantén una buena nutrición

“Hay ciertas reglas que hay que seguir y yo incorporo como, por ejemplo, la calidad de los alimentos. No comas comida rápida pero, si vas a hacerlo, al menos, come comida rápida de mejor calidad”.

Al respecto, Saladino reveló que el menú semanal de Blake Lively se centra en alimentos ricos en nutrientes, como proteínas, verduras, frutas, almidones de combustión lenta como la papa camote y múltiples grasas saludables, como las que aporta la palta o el aceite de coco.

8. ¡Duerme!

Si bien éste puede parecer un consejo de Perogrullo, es uno de los pasos más importantes de todos.

“Las dos primeras cosas que pregunto es: ‘¿Cuánto has dormido y cómo está su digestión? Si arreglas uno, arreglas el otro’, dijo el entrenador.

9. Mantente bien

“La meditación y -aunque suene ridículo- la risa, son importantes. Tienes que ser feliz, divertirte. Por más duro que tengamos que trabajar, no puedes sentarte ahí y estar en ‘modo negocio’ todo el tiempo. La gente tiene que apartarse del ajetreo y el bullicio, mantener limpio su lado de la calle y eliminar mucha basura”, concluyó.

Ni gluten ni soya

En conversación con la revista People, Blake reveló que cuando se prepara para un filme llevaba una dieta sin gluten ni soya.

“No consumo gluten ni soya. Una vez que eliminas la soya, te da cuenta de que no estás comiendo alimentos procesados. Así que eso es básicamente lo que hice. Nada de alimentos procesados ​​y luego hacer ejercicio“, declaró.

Además, la artista mencionó que pese a esta restricción “podía comer azúcar y todas esas cosas. Todo es con moderación. Sólo debes tener un equilibrio de proteínas, carbohidratos y vegetales”.

Finalmente, Saladino explicó que “Nos aseguramos de que sus comidas estén bien balanceadas. Tenía una proteína, una verdura y un carbohidrato de combustión lenta. Intentamos darle lo suficiente para que no se llenara, pero estaba cómoda”.

“No se trata de entrenar a un competidor de fitness ni a un modelo. Se trata de alimentar a una mujer que alimenta a un bebé y que debe tener ciertos nutrientes en su cuerpo. Tiene que cuidarse sola. Tiene que comer sano. La forma en que lo hicimos fue la forma correcta”, concluyó en experto.