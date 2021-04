La “influencer” Catalina Vallejos protagonizó una nueva polémica en pandemia. La modelo fue duramente criticada tras salir de Chile la semana pasada, mientras las fronteras del país se mantenían cerradas.

Según explicó la ex Calle 7, estaba viajando a Perú para encontrarse con su novio, el actor argentino Juan Ignacio Di Marco, con quien reside en dicho país.

Vallejos afirmó que ella ya no volvería a Chile hasta que las autoridades lo permitan y que sólo lo haría para visitar a familiares y amigos.

No obstante, la joven provocó el enojó de las redes sociales al responder un mensaje de un seguidor que la cuestionó por viajar en medio de la preocupante alza de contagio de covid-19.

“Viajando en pandemia. Bravo!”, escribió un cibernauta, lo que fue replicado por Vallejos: “La que puede, puede. Y la que no, aplaude como tú”.

Pero mientras la polémica iba en bajada, la modelo encendió nuevamente la controversia con una declaración que publicó en Instagram, donde cuestionó a autoridades de Gobierno y a algunas figuras de televisión.

“Me tomaré este espacio y este tiempo para aclarar y a la vez emplazar a todas aquellas personas que no sólo han emitido juicios de valor u opiniones, sino que han realizado graves acusaciones”, comenzó.

“En primer lugar, me parece inaceptable que incluso autoridades del Gobierno de Chile, en puntos de prensa, señalen que ‘la señal que di no fue la correcta, porque no dije la verdad’, dejándome de mentirosa, lo que me parece bastante grave”, sentenció, sin entregar mayores detalles.

“Al respecto quisiera aclarar que para salir del país tuve que realizar, como cualquier ciudadano, diversos trámites entre los cuales estaba acreditar que mi salida se debía a que residiría en el extranjero, particularmente en Perú. Dicho permiso fue tramitado ante Comisaría virtual y aprobado por el Gobierno de Chile”, aclaró.

La modelo también refirió a las nuevas críticas, por haber viajado a Colombia de vacaciones, en los últimos días. “Actualmente, efectivamente me encuentro en Colombia, porque dicho país acepta turistas cumpliendo con ciertos protocolos sanitarios, los cuales cumplí al igual que cientos de personas que se encuentran hoy en este mismo lugar”.

“Además de lo anterior, quiero hacer presente que si me fui de Chile, fue para residir en Perú. No volveré a Chile hasta que las políticas sanitarias me permitan regresar a visitar a mi familia y a mis amigos”, dijo.

Su declaración siguió para criticar al programa Zona de Estrellas. “Adicional a lo anterior, quisiera referirme a lo señalado por diversos personajes en el programa Zona de Estrellas de canal Zona Latina, particularmente el Sr. Vasco Moulian, quien me trata de ‘niñita irresponsable’ y que lo que estoy haciendo es una ‘infracción a las políticas del covid en Chile’, dando a entender que las ‘las policías de Chile no me solicitaron exhibir mi permiso y que habría infringido la ley"”, continuó.

“Por este medio, emplazo al Sr.Moulian a que exhiba los documentos o señale los antecedentes en los que funda esa grave acusación. Lamentablemente, él y todos los que estuvieron ese día en dicho programa, tienen la palestra de un programa de televisión para realizar este tipo de declaraciones injuriosas sin tener la posibilidad de replicar”, sentenció.

“Invito a toda esa gente a informarse previo a desinformar, entiendo que no sean periodistas y no verifiquen de fuentes reales las incoherencias que dicen, pero no es posible que alguien pueda hacer ese tipo de acusaciones que son gravísimas y mucho más cuando las difunde por medio de un canal de televisión”, dijo.

“Finalmente, quiero hacerme cargo de la respuesta que le dí a una persona que me increpó por viajar en pandemia, a lo cual yo contesté de forma inadecuada y pido disculpas a todas aquellas personas que se sintieron ofendidas con mi respuesta”, escribió.

“Si bien no es excusa, sólo quisiera aclarar que esa respuesta surge luego de recibir cientos de insultos y groserías. Soy ser humano y mi reacción natural fue la ironía, se que no fue correcto y por eso pido disculpas, pero también pido que entiendan mi situación”, cerró.

Otras polémicas

Pero esta no es la primera polémica que Vallejos enfrenta durante la pandemia. A finales de octubre, se enfrascó en una discusión en Instagram con un usuario que la criticó por viajar a México, junto a la periodista Daniela Urrizola y la fotógrafa Carmen Cabezas.

“Que gente más irresponsable, pero no me sorprende nada. Espero que después se queden en sus casas para no contaminar a la gente por culpa de sus divertimentos. Y eso del que puede puede, o sea, yo puedo y no lo hago porque tengo un par de dedos de frente para saber que no se debe viajar. ¿Qué sigue, viaje a Europa?”, sentenció un usuario de la plataforma.

Esto provoco la respuesta inmediata de Catalina. “Amigo, no por viajar te vas a ‘contaminar’, ¡¿de qué estás hablando?! Hay protocolos para todo y créeme que a la vuelta andaré libre por la vida, ¿porque sabes qué? Me haré el examen y como va a salir negativo podré andar por la calle desde el día uno”, escribió.

“Uno se puede contagiar con solo salir a la plaza, o no hubieran hecho cuarentenas en todo el mundo”, agregó el cibernauta.

A esto Vallejos replicó: “¡Entonces quédate encerrado en tu casa y listo! Pero deja ser libres a los queremos y no nos da miedo. Yo prefiero mil veces vivir mi vida feliz que con miedo (obvio, cuidándome igual). Ese es mi pensamiento y los demás los respeto, pero seguiré haciendo mi vida”.

Posteriormente volvió a la polémica, tras afirmar que “la mascarilla hace pésimo para la salud”, contradiciendo así los consejos de expertos y del Minsal. Tras sus dichos terminó disculpándose.