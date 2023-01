De seguro has atestiguado la risa descontrolada de un niño tras ver a una persona caerse, o que un bebé llore solo porque otro lo hace, pues estas serían reacciones relacionadas con el desarrollo de la empatía, la cual en los más pequeños se daría de manera progresiva.

De acuerdo al psicólogo David Walsh, la empatía aparece y, por tanto, existe desde que un bebé nace, sin embargo, las razones por las que se manifiesta se van construyendo con el tiempo.

Bebés y la empatía innata

“Los bebés recién nacidos en una guardería, por ejemplo, mostrarán signos de angustia cuando otros bebés están muy angustiados”, explicó al Washington Post. Esto puede llevar a que un bebé llore por la simple razón de oír o ver que otro lo hace, no obstante, “no tienen capacidad cognitiva para entender lo que está pasando”, dice Walsh.

Esto ocurre porque el sentimiento de empatizar tiene tres componentes: “cognitiva, emocional y compasiva”, y es la segunda la que emerge primero, según consignó el medio.

Infantes entre 18 meses a 3 años

Cuando los niños tienen entre 18 meses -un año y medio- y dos años, estos recién comienzan a diferenciar entre su propio yo y otra persona, por lo que su empatía se manifiesta entregando o comportándose según lo que a ellos les agrada, independiente de lo que demuestre el otro, es decir, siguen una lógica de “si a mí me gusta, a ti te gusta”, o de “si a mí no me gusta, a ti no te gusta”, apunta Walsh.

En el transcurso hasta los 3 años, los niños comienzan a reconocerse a sí mismos de manera cognitiva, es decir, son conscientes de son personas con gustos, pensamientos y necesidades.

En esta etapa la empatía puede ser menos “visible” en los niños, esto, pues se presenta una lógica “egoísta” en la que el Yo es más importante que el Tú o los demás. Por ello es común que en este rango los pequeños no quieran prestar sus juguetes o arrebaten los objetos que tienen otras personas, ya que los gobierna una impulso desde la “necesidad”.

Niños entre 3 a 4 años

A la edad de 3 a 4 años los pequeños empiezan a socializar de manera consciente, describió la psicóloga del desarrollo infantil, Tovah Klein, la cual describió como: “Un camino muy lento y largo”.

Por esto, la especialista explica que cuando los niños “se golpean entre sí. Toman cosas el uno del otro. O Dicen: ‘No quiero jugar contigo’ “, corresponden a conductas vergonzosas, pero normales.

De acuerdo al medio, el componente cognitivo de la empatía comienza a desarrollarse entre los 4 y 5 años. Por lo que es en esta edad que puede haber reacciones donde tomen el punto de vista de lo demás y se busquen comportamientos equitativos, como dividir un paquete de galletas en partes iguales.