Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Un nuevo virus transmitido por garrapatas fue descubierto en China, capaz de invadir el cerebro y causar enfermedades neurológicas, según un reporte del The New England Journal of Medicine. Los infectados mostraron síntomas como fiebre, mareos y daño tisular, pero todos se recuperaron. Pruebas en ratones revelaron su capacidad para causar infecciones mortales y afectar el cerebro, instando a una mayor investigación sobre este virus emergente.