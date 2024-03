Sin duda alguna, un gran porcentaje de las personas ha tenido alguna vez callos en pies y manos. Por lo mismo, ¿cómo podemos evitarlos?.

Quizás por el uso de zapatos que no corresponden al calzado, o uno que no es apto para caminar, como ciertos tacones.

Y en el caso de las manos, por el uso de una herramienta sin guantes o tomar una pesa en el gimnasio.

Cómo se crean

Los callos son causados por presión o fricción en la piel, que se forma en la parte de la planta, en un dedo del pie o en la manos, según se indicó en Medlineplus.

“Se genera por un roce permanente entre la piel y la superficie ósea (el hueso), provocando un engrosamiento”, explicó para BioBioChile, Héctor Fuenzalida, dermatólogo.

Además no existe prueba de que sea algo genético. “Hay tendencias en la genética, pero no es fundamental. No porque el papá o mamá lo tengan, el hijo también“, detalló.

Cómo detectarlo

1. La piel está endurecida en manos y pies, o en otras zonas que pueden sufrir fricción o presión.

2. La piel puede ser escamosa y seca.

3. Las zonas afectadas podrían ser dolorosas y sangrar.

Tratamiento

Para prevenir los callos, uno de los tratamiento es evitar la fricción.

“Para estos casos siempre se recurre a un dermatólogo, pero muchas veces también se requiere la corrección ortopédica o quirúrgica de alguna deformidad ósea”, explicó Fuenzalida.

A ello también se aconseja, cambiar el zapato a uno que sea acorde con el tamaño del pie y tener precaución con ciertos calzados propensos a generar callosidades.

Alguno de estos son,”zapato taco alto, que produce más roces en la punta de los pies, o cuando son puntiagudos, con mayor roce en los dedos o en la planta del pie”, mencionó el experto.

Y para las manos, usar guantes para cuidarlas durante las actividades que causen fricción.

Otro de los tratamientos consiste en el consumo de medicamentos. “Generalmente queratolíticos, que destruyen o disminuyen la formación de queratina en la piel, que es lo que va engrosándose”, mencionó Héctor Fuenzalida.

Y como un complemento, cremas.”Muchas tiene urea en diferentes concentraciones -para regenerar e hidratar la piel- “, explicó el dermatólogo.

“Y la ayuda mecánica como con el uso de lijas, limas, piedra pómez, así como la visita a un podólogo“, agregó.

Complicaciones

Cabe destacar, que las personas con diabetes y aquellas con problemas de los nervios, en dedos de los pies, podrían ser propensas a infecciones o úlceras, según Medlineplus.