El síndrome del intestino permeable o permeabilidad intestinal es una afección digestiva que afecta el revestimiento de los intestinos.

Esta patología implica una alteración de la pared del intestino delgado que hace que sustancias y microorganismos pasen esta barrera y llegan al torrente sanguíneo, explica el Dr. Domingo Carrera Morán al sitio Centro Médico-Quirúrgico de Enfermedades Digestivas de Madrid.

¿Por qué nuestro intestino se vuelve permeable? Una de las causas es el estrés propio de la vida moderna, el cual provoca inflamación en la mucosa intestinal, señala el médico en el mismo sitio.

Al ser una patología de relativo nuevo diagnóstico, todavía no existe certeza de si el síndrome del intestino permeable es una causa o un síntoma de otras afecciones de carácter digestivas, tales como:

Lo que sí se sabe, es que esta patología (permeabilidad intestinal o síndrome del intestino permeable) puede darse de manera conjunta a otras afecciones digestivas como las mencionadas anteriormente.

Los síntomas de la enfermedad son varios y pueden ser confundidos por algunos propios de las enfermedades del listado previo. De hecho, es aquello lo que presenta un problema, pues dificulta el correcto diagnóstico de la permeabilidad intestinal.

Medical News Today corrobora esto: “El intestino permeable comparte muchos de sus síntomas con otras afecciones médicas. Esto puede hacer que los médicos tengan dificultad para identificar esta afección. El intestino permeable puede causar o contribuir a los siguientes síntomas”:

Para combatir la permeabilidad intestinal, primeramente hay que identificar la causa de origen y tratarla (estrés, patologías asociadas, etc).

Se debe, además, “tratar de reducir el estrés, hacer ejercicio físico, beber mucha agua para que actúe como depurativo, mejorar la higiene del sueño y hacer todo lo posible para mejorar el estado de nuestro sistema inmunológico. Este último punto se puede conseguir a través de la alimentación“, agrega el Dr. Domingo Carrera Morán.

En el mismo sitio, el médico señala alimentos que mejoran la salud del sistema inmunológico:

-Prebióticos naturales como son el yogurt y el kéfir.

-Productos ricos en zinc (chocolate negro, ostras, semillas de calabaza, maní, etc).

-Alimentos con altos niveles de aminoácidos no esenciales como L-Glutamina y L-Arginina (pollo, pavo, carne magra de cerdo, espinacas, frutos secos y quesos frescos). También están presentes en la ternera, mariscos, almendras, lechuga, pepino, cebolla, ajo, espárragos y cordero.

-Se debe evitar el café, té, bebidas alcohólicas, gaseosas y medicamentos que afectan a la mucosa intestinal, como los antiinflamatorios no esteroideos y paracetamol.