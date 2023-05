La noche de este lunes la teleserie de Mega, La ley de Baltazar comenzó su recta final que constará de tres capítulos y lo hizo con la trágica muerte de su protagonista, Baltazar Rodríguez.

El deceso, que ya se había dejado entrever en adelantos previos, igualmente conmovió a los televidentes, quienes incluso llegaron a las lágrimas, tal como se pudo ver en algunos videos cargados a TikTok.

“Háganse cargo del dolor de miles de mamás” y “voy a demandar a los guionistas”, fueron algunos de los comentarios que recibió el área dramática de Mega de parte de los seguidores, quienes no quedaron conformes con el final de “Don Balta”.

Quienes tampoco quedaron muy felices con el desenlace fueron los usuarios de TikTok, los que no dudaron en acudir al médico y creador de contenido de la plataforma, Ignacio Ponce de León.

El tiktoker, que suele responder las dudas de sus seguidores y contar historias de sus pacientes, aclaró la duda de los seguidores de La ley de Baltazar: “¿Baltazar podía ser reanimado?”.

Reanimación tras paro cardíaco

A esto el médico cirujano admitió que tuvo que ver la escena para saber de qué le hablaban, acto seguido respondió: “Cuando un paciente se desploma de manera súbita, pierde la conciencia, pero tiene pulso, la conducta no es reanimar“, aclaró.

“Lo más probable es que sea un síncope, es decir, la pérdida súbita de conciencia con restablecimiento íntegro sum clínico, lo que quiere decir es que el paciente vuelve de ese estado de síncope, se reincorpora y no tiene mayor clínica”, ejemplificó.

“En este caso no es un síncope porque el paciente está vigil, consciente, respira y habla, por lo tanto, tampoco es un paro cardíaco“, afirmó.

Si se podía salvar Baltazar

“Posterior a cuando dice ‘nos vemos en el cielo’ y nos deja llorando a todos, por lo que se ve el paciente entra en paro, la conducta en un paciente a esa edad y no tiene pulso, no responde, se inician maniobras de compresión“, explicó el médico además de detallar que lo siguiente es pedir atención médica.

Lo mismo sugiere el manual de medicina MSD, quienes a apuntan: “A veces, una persona puede ser reanimada después de un paro cardíaco, sobre todo si el tratamiento se inicia de inmediato”.

Sumado a esto, en un caso analizado por la revista médica Síntesis, donde un paciente de 65 años manifestó “compromiso de conciencia, se desploma, no responde ni respira y además no tenía pulso detectable”, todo esto después de sentir un fuerte dolor desde la mandíbula y el brazo izquierdo, los expertos afirman: “Es una emergencia médica potencialmente reversible a través de las maniobras de reanimación cardiopulmonar”.

No obstante, el especialista apuntó que la decisión de reanimar se define según el historial médico del paciente: “Yo no sé qué patologías de base tenía Baltazar. Por ejemplo, si tenía un cáncer terminal y le habían dicho que tenía cuatro meses de vida y ahí fallece, evidentemente no tiene criterio de reanimación. Por sus antecedentes médicos es una crueldad reanimar a un paciente que no tiene expectativas de vida”.

Sin embargo, tal como explica el médico, el caso de Baltazar no es este: “Una persona de esta edad, que se desploma y posteriormente entra en paro, evidentemente hay que iniciar compresiones si no tiene alguna enfermedad de base que contraindique que siga viviendo“, aclaró.

De esta manera, el médico dejó de manifiesto que el personaje podría haber sobrevivido si hubiese tenido la atención médica adecuada y oportuna.