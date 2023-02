La anticoncepción es un tema que por décadas ha estado a cargo exclusivamente de las mujeres, siendo la vasectomía, un procedimiento quirúrgico, uno de los pocos que se restringe a los hombres, sin embargo, parece haber novedades al respecto.

Un grupo de científicos del centro médico y unidad investigativa de la Universidad de Cornell, EE.UU, Weill Cornell Medicine, creó la que sería la primera píldora anticonceptiva para hombres.

El medicamento que se encuentra en fase de ensayos clínicos haría efecto en un lapso de entre 30 y 60 minutos para luego mantenerse activo hasta por 24 horas.

De acuerdo a la publicación del centro médico en su sitio web, la píldora anticonceptiva funciona haciendo que los espermatozoides no se impulsen hacia adelante, lo que los detendría de llegar a un óvulo.

An experimental contraceptive drug temporarily stalls sperm and prevents pregnancies, according to findings in a new preclinical study led by Dr. Jochen Buck, Dr. Lonny Levin and Dr. Melanie Balbach. https://t.co/5eegspzx4K pic.twitter.com/uHOOsuHQ58

