La Alianza para la investigación del cáncer de ovario de EE.UU hizo una polémica recomendación a todas las personas con útero y sistema reproductor femenino: extirparse las trompas de Falopio.

El consejo ha causado amplio debate en la comunidad científica. La recomendación la entregaron pues, a su juicio, sería la única manera de prevenir el desarrollo de cáncer de ovarios.

La organización argumentó: “Detectarlo en una etapa más temprana no fue suficiente para evitar que murieran de la enfermedad y no prolongó sus vidas”, afirmaron en un comunicado.

Today marks a turning point in our fight against ovarian cancer. Visit https://t.co/w9e80e56i5 to learn about our new campaign — which centers on messages with proven outcomes: knowing one’s risk & taking preventative action. Find out if you qualify for free #genetictesting. pic.twitter.com/yeA1uw0zqB

— Ovarian Cancer Research Alliance (@ocrahope) February 1, 2023