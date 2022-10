En algunos casos, mantener un peso saludable se puede convertir en un verdadero desafío, más aún cuando una persona trabaja todo el día sentado frente a un computador; una realidad que muchos trabajadores experimentan a diario.

Por ello, investigadores han estudiado diferentes formas de poder aumentar la actividad física y lo han conseguido, luego de analizar detalladamente la anatomía, que al ejercitar un músculo de la pierna se podría quemar calorías mientras se está sentado.

Este nuevo descubrimiento podría ayudar a cambiar este problema. Sin embargo, la solución –como siempre– no es perfecta todavía: los investigadores alertaron que el presente ejercicio no es fácil de conseguir en solitario.

El hallazgo llegó gracias a científicos de la Universidad de Houston (Texas), quienes encontraron que un pequeño movimiento de la parte inferior de las piernas, si se activa adecuadamente, puede mitigar algunos de los efectos negativos de permanecer sentado, al mantener el metabolismo de un músculo en funcionamiento durante horas.

Así, de los más de 600 músculos en los humanos, los científicos se concentraron en uno muy potente, conocido como músculo sóleo, situado en la parte posterior de la pierna (la pantorrilla), y que va desde justo debajo de la rodilla hasta el talón, y participa en la bipedestación y la marcha.

