El estudio va por cuenta de National Institutes of Health (NIH), del Departamento de Salud de los EE.UU. Los detalles y cifras en este, merecen ser revisados y tomados en cuenta.

Octubre es el mes de la prevención. Por ende, la investigación asociada al cáncer de útero, principalmente cáncer de endometrio, se vuelve significativa por estas fechas.

Son diversos testimonios a nivel latinoamericano, como en otras latitudes, los que salen a la luz para concientizar, sobre todo a las mujeres, de los riesgos que implican no hacerse chequeos preventivos en edades clave.

Lo que arroja el estudio de los Institutos Nacionales de Salud estadounidenses (NIH, por sus siglas en inglés), es parte de las consideraciones a tomar en cuenta.

No se trata, sin embargo, de una verdad absoluta, pero sí una correlación a conocer, por prevención, según medios de prensa que citaron la investigación publicada en el Journal of the National Cancer Institute entre estos, el español La Vanguardia.

Las cifras sobre químicos de alisado, asociadas a cáncer de útero

Es importante hacer énfasis que, para relacionar los químicos del alisado con el cáncer de útero, participaron en el estudio 33.497 mujeres estadounidenses de 35 a 74 años.

La iniciativa denominada Sister Study, con la participación del Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Ambiental (NIEHS, por sus siglas en inglés), se llevó a cabo en los últimos 11 años, tiempo en que duró la etapa de seguimiento a las mujeres analizadas.

El objetivo: determinar los factores de riesgo para el cáncer de mama, útero y otros tipos de padecimientos vistos desde la oncología, los cuales podrían estar asociados con el alisado de cabello, específicamente, desde los químicos que se usan para tales fines.

A más de una década de estudios, llegó el diagnóstico: 378 casos de cáncer de útero.

Según el trabajo de los investigadores, las mujeres que hicieron uso reiterado de productos con los que se alisan las melenas (más de cuatro veces en el año anterior), duplicaban sus probabilidades de ver desarrollado un cáncer de útero con respecto a las que no usaron este tipo de químicos.

“Estimamos que el 1,64% de las que nunca utilizaron esos productos desarrollarían cáncer de útero a la edad de 70 años; pero para las usuarias frecuentes, ese riesgo aumenta hasta el 4,05%”, según Alexandra White, responsable del grupo de Epidemiología Ambiental y del Cáncer del NIEHS, a cargo del estudio.

La investigación señala que el riesgo es principalmente cáncer de endometrio, que no es lo mismo que el cáncer de cuello uterino.

“Esta tasa duplicada es preocupante. Sin embargo, es importante poner esta información en contexto: el cáncer de útero es un tipo de cáncer relativamente raro”, acotó.

¿Otros químicos para el cabello están asociados al cáncer de útero?

La respuesta es tajante por parte de los Institutos Nacionales de Salud estadounidenses, a cargo del estudio que relaciona los químicos de alisado de melenas con el cáncer de útero.

No están asociando otro tipo de fórmulas para el cabello, decolorantes, reflejos o permanentes, con la patología antes mencionadas.

La aclaración se vuelve tan necesaria como vital en el contexto que nos ocupa, dado que millones de mujeres en el mundo utilizan dichos químicos de forma habitual. Algunos, afortunadamente, libres de amoniacos y otras sustancias que podrían generar un daño a largo plazo.

Laura Costas Caudet, del programa de investigación en Epidemiología del Cáncer (Institut Català d’Oncologia), aseguró a La Vanguardia, que en la década de los setenta y ochenta trascendieron advertencias sobre tintes oscuros “que tenían componentes que se asociaban a cánceres y leucemias”. No obstante, aclaró que los químicos “se modificaron y se acabó con esa asociación”.

En cuanto a la investigación actual, apunta a que es “el primer estudio que hace esta advertencia sobre los alisadores” y que hay mucha información que dilucidar al respecto. Eso sí, sin restarle mérito al proceso.

Las sustancias químicas que contribuirían con el cáncer de útero

La comunidad científica detrás de la investigación de la relación del cáncer del útero con los químicos del alisado de cabello, tiene su atención puesta en ciertos compuestos que podrían estar a la base de dicha patología.

Se trata de los denominados parabenos, bisfenol A, metales y el formaldehído (también conocido como formol), las cuales levantan sospechas de tener que ver con el incremento del tipo de cáncer antes mencionado.

Sin embargo, son los mismos científicos los que prefieren ser prudentes al confirmar nombres, ya sea de agentes químicos o de marcas específicas involucradas, ya que reconocen que existe mucha información por recolectar.

“Hasta donde sabemos, este es el primer estudio epidemiológico que examinó la relación entre el uso de alisadores y el cáncer de útero. Se necesita más investigación para confirmar estos hallazgos en diferentes poblaciones, para determinar si los productos para el cabello contribuyen a las disparidades de salud en el cáncer de útero y para identificar las sustancias químicas específicas que pueden estar aumentando el riesgo de cáncer en las mujeres”, aseguró Alexandra White, autora del estudio.

cuero cabelludo y una absorción mayor

Otro de los datos importantes que se desprende de la investigación de los Institutos Nacionales de Salud estadounidenses, está ligado a una mayor absorción, en el cuero cabelludo, de los agentes químicos que actúan en el alisado de melenas, los cuales serían mayores a otros compuestos que vienen en las tinturas, por ejemplo.

Lo anterior, tiene especial mención con las quemaduras que causan dichos químicos alisantes, lo cual podría incrementar la relación con el desarrollo del cáncer de útero y probablemente también del cáncer de mama.

Otro aspecto a tomar en cuenta viene desde el ámbito cultural.

“Debido a que las mujeres negras usan productos para alisar el cabello con más frecuencia y tienden a iniciar su uso a edades más tempranas que otras razas y etnias, estos hallazgos pueden ser aún más relevantes para ellas”, aseguró Che-Jung Chang, una de las autoras del estudio e investigadora- epidemióloga del NIEHS (del Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Ambiental, EEUU).

El 60% de las mujeres que participaron en el estudio, informando haber empleado alisadores químicos el año anterior al inicio de las investigaciones, se identificaron como mujeres negras.

Y en más cifras a tomar en cuenta, el 3% de los tipos de cáncer en EEUU son de útero. Se estiman 65.950 casos nuevos para cuando finalice 2022 en territorio estadounidense.