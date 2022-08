Durante su participación en el programa Podemos Hablar, el cantante nacional Leopoldo “DJ” Méndez contó que actualmente se encuentra en tratamiento de fertilidad para poder convertirse nuevamente en padre.

El artista, quien mantiene una relación con Beatriz Fuentes, de 31 años, afirmó en el programa que el objetivo de tener a un séptimo hijo es “un plan de acá a dos años o también puede ser la próxima semana, cuando salga en realidad”.

No obstante, explicó que sus planes se han visto obstaculizados. “Me pasó algo extraño porque me fui a hacer unas pruebas y me dijeron que era muy bajo el porcentaje de mis soldados (espermatozoides) y de los buenos que me quedaban para volver a ser padre”, relató en el espacio televisivo.

“Me dijeron que no era nada raro, es algo que se puede solucionar y estoy en ese proceso”, agregó.

Causas de fertilidad masculina

De acuerdo al urólogo de Clínica Los Leones, Juan Carlos Riera, los problemas para engendrar de los hombres no se deben a un problema de infertilidad: “De manera biológica normal y habitual, un hombre de 40 años no es que sea infértil o lo desarrolle, (sino que) lo que puede ocurrir es que el porcentaje de esta descienda un poco con cada año”.

De hecho, afirma que los porcentajes de fertilidad masculina pueden descender entre un 5% y un 7% cada año.

Las razones por las que esta capacidad puede verse degradada son variadas y transversales, desde consumo de tabaco hasta afecciones relacionadas.

“El descenso de la fertilidad en hombres mayores de 40 años puede estar relacionado al consumo del cigarrillo; de alcohol, que tiene una incidencia considerable y tiende a reducir el recuento y la movilidad de los espermatozoides; el sobrepeso y elementos metabólicos“, describe Riera.

Otros elementos que pueden detonar la disminución de fertilidad, describe el profesional, son las altas temperaturas:”Aquellos individuos que están sometidos a temperaturas elevadas o a trabajos donde sus genitales están expuestos a estas circunstancias, también pudiera condicionar la afectación de la calidad del semen“.

Enfermedades como varicocele y una restitución de vasectomía podrían bajar la posibilidad de engendrar para los hombres.

Tratamiento

Para definir el tratamiento ideal para personas en la situación del DJ Méndez, lo primero es realizar un espermiograma en el caso de que la disminución no sea provocada por obstrucción de los conductos, dice Sebastián Badilla, urólogo de Clínica Tarapacá.

Si el problema se debe a que los espermatozoides “tienen falta de movilidad o no están vivos” el tratamiento consiste en “la suplementación de una hormona que está disminuida”, dice Badilla. Por ejemplo, “la l-carnitina ayuda a mejorar la calidad del semen, poli vitamínicos también mejoran la motilidad del espermatozoide”, explica Riera.

Cuando se trata de una obstrucción, producida por vasectomías o golpes, estas pueden ser restituidas mediante cirugía.

También “se puede realizar fertilizaciones asistidas como la inseminación artificial o la fertilización in vitro”, apunta Riera.

En Chile, cerca del 10% al 15% de las parejas tienen algún grado de infertilidad y necesitan estudio y tratamiento. En el caso del hombre, el factor masculino es el responsable del 35% del total de los casos.