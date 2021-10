Un equipo de la Friedman School of Nutrition Science and Policy en Tufts University creó una herramienta que, a través de un algoritmo, puntúa diferentes platillos desde lo más recomendado a lo que se debe comer al mínimo. Las frutas crudas lideran la lista, mientras que los postres y azúcares se prefieren para el mínimo consumo.

Si hay algo de lo que nunca se puede decidir en la dieta, es la misma comida. Aunque siempre se opta por dejar el azúcar y las frituras, nadie está seguro de qué debe ir y qué no en el plato. Es por eso que un equipo de Friedman School of Nutrition Science and Policy en la universidad Tufts, creó Food Compass, una herramienta que mide el impacto positivo o negativo que tienen platillos como la ensalada de atún con mayonesa, el pollo a la plancha o la irresistible pizza.

La herramienta describe los nutrientes utilizando ciencia de vanguardia para trazar diferentes características que podrían tener un impacto positivo o negativo en la salud. En ella, las frutas crudas y las verduras dominan en el ranking mientras que se clasificaron los dulces y postres, las gaseosas endulzadas y las bebidas energéticas como los que menos se deben consumir.

“Una vez que va más allá de ‘comer verduras y evitar refrescos’, el público está bastante confundido acerca de cómo identificar las opciones más saludables en la tienda, la cafetería y el restaurante”, dijo el decano de la Escuela Friedman, Dariush Mozaffarian. “Los consumidores, los legisladores e incluso la industria están buscando herramientas simples para guiar a todos hacia opciones más saludables”.

¿Cómo se estudia?

Los autores de la herramienta aseguran que esta puntúa 54 atributos en nueve dominios relevantes para la salud: proporciones de nutrientes, vitaminas, minerales, ingredientes alimentarios, aditivos, procesamiento, lípidos específicos, fibra y proteína, y fitoquímicos.

Luego, estos puntajes se recopilan y clasifican con un puntaje final que va desde 1, como el menos saludable, hasta 100, el más sano, que cubre todos los alimentos y bebidas.

Si un alimento obtiene un puntaje de 70 o más indica que se debe fomentar su consumo, mientras que un puntaje de 69 a 31 se refiere a que la comida debe tomarse con moderación. En lo peor de la escala se encuentra la puntuación de 30 o menos, que indica un plato o bebida que debe estar al mínimo en la vida diaria.

Los mejores platos

Las categorías de puntuación más alta fueron las verduras (puntuación media de 69,1), frutas (puntuación media de 73,9, y casi todas las frutas crudas recibieron una puntuación de 100) y legumbres, nueces y frutos secos (puntuación media de 78,6). Estas categorías tuvieron un promedio en su puntaje de 69,1; 73,9 y 78,6, respectivamente. Aún así, el estudio afirmó que casi todas las frutas crudas lograron el máximo de la puntuación. Por otro lado, Food Compass destacó cinco platillos que lideran el ranking:

1.- Frambuesa cruda (100/100) 2.- Almendras saladas (91/100) 3.- Curry de verduras (90/100) 4.- Ensalada de atún con mayonesa light (73/100) 5.- Café cappuccino sin grasas (73/100)

Los que se pueden comer a veces

De acuerdo a la herramienta, la gran mayoría de los alimentos se encuentra entre la puntuación de alimentos moderados. Por ejemplo, los jugos realizados en un 100% de frutas o verduras tuvieron una puntuación del 67.Las verduras con almidón obtuvieron un promedio de 43,2. En las carnes, en esta escala figuran la carne de ave y los mariscos, con puntuaciones de 42,67 y 67, respectivamente. en el ranking, se destacaron los platos:

6.- Chips de batata o camote (69/100)

7.- Pechuga de pollo a la plancha sin piel (61/100)

8.- Hamburguesa de pollo o pavo con condimentos y pan integral (50/100)

9.- Sándwich de mantequilla de maní y mermelada, en pan blanco (35/100)

10.- Sándwich de queso cheddar a la parrilla, en pan integral (32/100)

Los que hay que evitar

Como se puede suponer, el sistema clasificó los dulces, postres, las gaseosas endulzadas y las bebidas energéticas como productos que deben deben consumirse al mínimo. Además, la puntuación media para la carne de vacuno fue de 24,9 puntos.

11.- Pizza con carne extra y corteza gruesa (25/100)

12.- Cereal corn flakes (19/100)

13.- Hamburguesa con queso pequeña (comida rápida) (8/100)

14.- Sopa instantánea con fideos, huevo, camarones o pollo (1/100)

15.- Budín de chocolate listo para comer sin grasa (1/100)