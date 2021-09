Un adolescente de 15 años sobrevivió a un trágico accidente que involucró a un tiburón. El joven, se encontraba con su familia de vacaciones en unas islas de Florida (Estados Unidos), cuando sitió que algo lo sostenía con fuerza de ambas piernas mientras nadaba.

Ante el hecho, la familia del niño identificado como Lucas Cruz, lo subió al barco en el cual navegaban. “Me desangré en el barco (…) Se me pasó por la cabeza que iba a perder la pierna. Por suerte no ocurrió”, dijo en una conversación con People.

Según explicaron los médicos que lo atendieron, Lucas perdió cerca un 70% de su sangre, equivalente a tres litros aproximadamente, y sus piernas debieron ser reconstruidas en cuatro cirugías.

“Tenía cortes hasta el hueso, que en realidad eran marcas de dientes en el hueso de las piernas de Lucas”, señaló Haaris Mir, cirujano que atendió al adolescente.

Sobre el incidente, Lucas recuerda que estaba pescando y buscando langostas, por lo que decidió nadar mar adentro en busca de su objetivo. Cuando decidió regresar al bote con su familia, fue el momento en el cual sintió que algo lo tenía sostenido por los pies, pensando en un principio que se trataba de algún bote.

“Pensé que era el barco, pero no fue porque cuando miré por encima del agua no había ningún bote cerca de mí. Entonces me di cuenta de que era un tiburón“, dice el adolescente, quien aún se recupera del impacto en sus extremidades inferiores.

Al no saber qué hacer, su familia pedió asistencia al capitán del barco en el cual navegaban, quien hizo unos torniquetes en las piernas del joven para así detener el sangrado. “Creo que esa acción fue lo que realmente le salvó la vida”, manifestó Mir.

De acuerdo al informe médico, la mordida ocurrió en la parte superior de su muslo derecho, mientras que en su pierna izquirda la mordedura fue desde la rodilla hacia abajo, provocando que los músculos de sus extremidades quedaran completamente destrozados.

Si bien aún se está investigando el caso, expertos estiman que de acuerdo al tamaño de la mordida, el tiburón mide entre dos y tres metros, coincidiendo con la especie de tiburón toro.

Actualmente, Lucas se encuentra en terapia de rehabilitación y expresó a People que: “Me siento bastante afortunado porque dijeron que había muchas posibilidades de que yo muriera, pero no lo hice. Así que supongo que tengo mucha suerte”, agregando que este no es un impedimento para volver a realizar deportes o actividades acuáticas.