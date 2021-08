Una modelo y presentadora de televisión estadounidense, tiene un extraño padecimiento médico por el cual podría incluso perder su mano.

Se trata de Brandi Glanville, quien se destaca actualmente en sus shows televisivos, pero que compartió un extraña situación a través de sus redes sociales, donde en una serie de fotografías muestra lo que sería una picadura de araña infectada, según dijeron los médicos.

“Hola, chicos, sí, fui admitida en el hospital ayer y tengo increíbles médicos que me cuidan. No estamos exactamente seguros de qué estamos tratando, pero creemos que puede ser una picadura de araña infectada”, señaló Brandi en su cuenta de Instagram.

Anteriormente, en su cuenta de Twitter contó cómo empezó esta dolencia, luego de que su mascota, un cerdito, tuviera una picadura similar. Lo que alarmó a la modelo de 48 años, fue que en urgencias le explicaron que si eso no se trataba a tiempo, podría incluso perder la extremidad debido a la gravedad de la infección.

My little piggy hoofer has an infected bite of some kind (not human) spending my day at ER I wanted to leave but they said I could lose a limb so I’m chilling -ON A TUESDAY!!!! pic.twitter.com/pDWrxE4PWY

— Brandi Glanville (@BrandiGlanville) August 3, 2021