Dentro de las alegorías más conocidas de la filosofía está el llamado “mito de la caverna”, en el cual Platón plantea que en un espacio cavernoso un grupo de hombres se encuentran prisioneros desde su nacimiento, encadenados de tal manera que únicamente pueden mirar hacia la pared del fondo de la caverna sin poder nunca girar la cabeza. Detrás de ellos se encuentra un muro con un pasillo y seguidamente, y por orden de cercanía respecto de los hombres, una hoguera y la entrada de la cueva que da al exterior.

Por el pasillo del muro circulan hombres portando todo tipo de objetos, cuyas sombras se proyectan en la pared que los prisioneros pueden ver.

Estos hombres encadenados consideran como verdad las sombras de los objetos. Debido a las circunstancias de su prisión se hallan condenados a tomar únicamente por ciertas todas y cada una de las sombras proyectadas, ya que no pueden conocer nada de lo que acontece a sus espaldas.

Actualmente, el ministro Marcel ha llamado a la tranquilidad pese a las malas cifras económicas de esta última semana, como lo son: el aumento del desempleo a un 8,4%, la caída del IMACEC en un 0,5%, caída de los salarios reales en un 0,7%, con una informalidad laboral de un 27,3%.

Hoy conocimos el IPC de marzo que fue de 1,1%, el cual sin el transporte y energía que están subsidiados, sería de un 1,4%. Se acumula en doce meses un 11,1%, para llegar a la meta de 5,5% anual es necesario que no suba el dólar, como dijimos hace un par de columnas atrás, las cifras de febrero eran engañosas.

El problema que se produce que hay producto como el pan que son “sticky prices” o “precios pegajosos”, es decir, que ya alcanzaron un precio alto y se quedan en dicho precio y que es difícil que baje.

La narración del “mito de la caverna” se pone en el supuesto de que uno de estos hombres fuese liberado y obligado a mirar hacia la luz de la hoguera, contemplando, una nueva realidad.

Una vez que el hombre ha asumido esta nueva situación, es obligado nuevamente a encaminarse hacia fuera de la caverna a través de una áspera y escarpada subida, apreciando una nueva realidad exterior (hombres, árboles, lagos, estrellas, etc.)

Así como una nueva verdad se le aparece al hombre liberado, de la misma forma muchos chilenos y muchas chilenas están abriendo los ojos debido a que la crisis económica los está golpeando con fuerza y lentamente se comienzan a dar cuenta de que los mensajes de tranquilidad del ministro Marcel no son más que una mirada distorsionada de la realidad.

Porque, para las personas el discurso del aterrizaje suave no es creíble ya. No lo es para quienes no pueden llegar a fin de mes, deben sobre endeudarse, con una alta tasa para comprar alimentos, por el alza de éstos. Tampoco lo es para aquellos que no encuentran trabajo, porque las ofertas laborales cayeron en un 55% en febrero y llegan a su menor número desde septiembre 2020, es decir, en plena pandemia.

Los dichos de Marcel, respecto a que esto es transitorio y es un aterrizaje suave, reflejan la poca empatía de los personeros de gobierno, así como la “ley gatillo fácil” en la tramitación de la ley Naín-Retamal.

Las consecuencias de las malas políticas económicas promovidas desde hace años por quienes son gobierno hoy están a la vista. Las personas poco a poco ya no ven la economía con la perspectiva de quienes gobiernan; es cosa de recordar el rechazo que produjo una eventual alza del impuesto específico a los combustibles.

Finalmente, muchísima gente (más de 500.000) es más pobre y pesimista por apoyar a ingenuos que decían que lo iban a cambiar todo, siendo que al parecer ellos han debido cambiar todo lo planificado, por descubrir la realidad. Al parecer, quienes viven su mito de la caverna son quienes hoy nos gobiernan, quienes ven la realidad distorsionada desde su ideología.