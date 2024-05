Cuando faltaban cinco minutos para el final del compromiso de ida por las semifinales de la UEFA Champions League, un gol de penal de Vinicius Junior forzó el 2-2 entre el Bayern Múnich y el Real Madrid en Alemania.

El tanto no solo significó el escape de la victoria para los germanos, sino también, una definición que se dejó abierta para la vuelta en el Santiago Bernabéu. Desde la perspectiva del DT del elenco bávaro, Thomas Tuchel, hay un culpable… o al menos así lo dio a entender con sus declaraciones.

El apuntado por el entrenador no es nada más ni nada menos que Kim Min-jae, defensor que cometió el penal que le permitió a los españoles igualar la llave.

“Fue muy codicioso, por dos veces. Ante Vinicius hizo muy pronto la primera jugada para marcar el primer gol y fue pillado a pase de Toni Kroos. Tomó muchos riesgos y fue muy agresivo. No puede jugar con tanta libertad como defensa central”, comenzó diciendo

Sin embargo, la crítica no solo quedó ahí.

“En el segundo gol, lamentablemente fue otro error. Estábamos 5 contra 2, teníamos ventaja y más jugadores atrás. No hacía falta defender tan agresivamente ante Rodrygo. Justo cuando Eric estaba a punto de ayudar, él (Kim Min-jae) derribó a Rodrygo“, declaró Tuchel sobre el coreano.

“Estos errores se castigan”, concluyó.

🔴 Tuchel on Kim's performance: "He was too 'greedy' twice".

"He made the first move too early against Vinicius in the first goal and got caught by Toni Kroos' pass. He speculated and was too aggressive. In the second goal, unfortunately it was another mistake". pic.twitter.com/lbCG9Q4eQ7

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 1, 2024