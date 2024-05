"Sepan que acá no hay varitas mágicas. Esto requiere trabajo, seriedad, mucho compromiso y convicción. Con la seguridad no se improvisa, y acá no se trata de quién grita más fuerte o quién propone la solución más estrambótica, sino que seamos serios, consistentes y coherentes", indicó el presidente de la República.

El presidente de la República, Gabriel Boric, entró en el debate sobre los proyectos de seguridad que se están tramitando actualmente en el Congreso, y que han suscitado polémica, a raíz de la votación sobre las nuevas Reglas del Uso de la Fuerza (RUF).

Recordemos que este lunes, la diputada Maite Orsini (RD), en representación del Frente Amplio, rechazó la posibilidad de discutir la iniciativa hasta total despacho en las comisiones unidas de Constitución y Seguridad de la Cámara.

En un acto en conmemoración por el Día del Trabajador, el mandatario se refirió al asesinato de los tres carabineros ocurrido el pasado sábado en Cañete, y a los proyectos de ley que se están discutiendo en materia de seguridad.

“En conjunto con las policías, el Gobierno, la Fiscalía, estamos haciendo, no vamos a hacer, estamos haciendo, todo lo que está a nuestro alcance para encontrar a los culpables (del asesinato) y que respondan ante la justicia y la sociedad chilena. Y no me cabe ninguna duda que los vamos a encontrar, como lo hemos hecho anteriormente con otros criminales”, sostuvo.

“Por eso para nuestro Gobierno, pero sobre todo para nuestra sociedad, independiente de las legítimas diferencias políticas de la contingencia, hoy día la seguridad es una prioridad, en sintonía con la que es la principal preocupación de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra patria”, indicó.

Respecto a las iniciativas que se están tramitando en el Congreso, el jefe de Estado señaló que “podrán haber diferencias o debates sobre los proyectos de ley, porque acá estamos pensando y trabajando para cuestiones permanentes, y las cuestiones permanentes tienen que legislarse con urgencia, pero no en caliente”.

“Sepan que acá no hay varitas mágicas. Esto requiere trabajo, seriedad, mucho compromiso y convicción. Con la seguridad no se improvisa, y acá no se trata de quién grita más fuerte o quién propone la solución más estrambótica, sino que seamos serios, consistentes y coherentes”, agregó.