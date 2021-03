Durante la mañana de este miércoles, las autoridades de Salud dieron a conocer un nuevo balance sobre la pandemia provocada por el Covid-19 en el país.

En la instancia, se reportaron un total de 2.133 pacientes internados en UCI, cifra que corresponde a la más alta desde el inicio de la pandemia. Esta situación disminuye drásticamente las camas críticas destinada para los pacientes covid positivos.

En este contexto, el ministro de Salud, Enrique Paris, aclaró que ante esta situación no se avista la posibilidad de decretar cuarentenas regionales en el país.

En conversaciones con Podría Ser Peor de La Radio, la presidenta del Colegio Médico de Santiago, la doctora Francisca Crispi, se refirió

“La cuarentena es a lo último que se quiere llegar, sobre todo por la fatiga pandémica (…) estamos viendo un colapso en la red hospitalaria, hay una ocupación de las camas UCI que es altísima”

También reconoce que los equipos médicos están pasando por un periodo de licencias debido al arduo trabajo al que estuvieron expuestos en los momentos más difíciles de la pandemia.

“Estamos peor que en junio, y hemos visto un abandono de las medidas de mitigación y de la estrategia de trazabilidad-aislamiento que no han llegado a los estándares necesarios para controlar la pandemia”, aseguró Crispi.

Propuesta de acción en tres áreas

El Colegio Médico en conjunto con académicos e investigadores, proponen cambiar acciones en tres áreas como medidas de mitigación base.

“La primera es el plan Paso a Paso, que ya ha perdido sentido sanitario (…) le pido al ministerio que presente un plan de fortalecimiento de la estrategia de trazabilidad con altos estándares (…) en tercer lugar ver la trazabilidad genómica de nuevas variantes”, soslayó la presidenta del Colmed Santiago.

“La atención primaria ha hecho mucho esfuerzo por la estrategia, pero esto no se ha visto acompañado de recursos económicos por parte del Ministerio de Salud que sean constante en el tiempo”, acusa Crispi.

En la misma línea, y en conversación con Podría Ser Peor, Estefanía Pasalacua, infectóloga del Hospital Base de Osorno, académica de la Universidad Austral y miembro del Consejo Asesor para la estrategia de la vacuna contra el Covid-19, comenta que la trazabilidad ha fallado y se ha manejado de mala manera.

“Las cuarentenas parecen la única opción (…) lo que sucede es que las ciudades se cierran a medias donde afecta a los comercios, se abre y sentimos que los efectos son bajos (…) las cuarentenas a medias hacen más daño que bien“.

Además, alertó que el Gran Santiago se está dirigiendo a pasos agigantados a una crisis mayor debido a la disponibilidad de camas UCI.

Para concluir, la doctora Francisca Crispi espera que la disminución de hospitalización y mortalidad de las personas mayores se comience a ver en las próximas semanas, sin embargo, comentó que “es probable que ese efecto no contrarreste el colapso hospitalario que se está dando por casos de personas jóvenes que no han sido vacunadas. No hay que confiarnos si estamos vacunados”.

