El seremi de Salud del Bío Bío, Héctor Muñoz, se refirió a una serie de temas en el marco de la pandemia de covid-19 en la zona, tales como la situación de las camas críticas, uso de permisos y puntos de fiscalización.

En conversación con Radio Bío Bío, Muñoz tuvo palabras para el complejo panorama respecto a las camas UCI, aseverando que “en el día de ayer, en algún momento, tuvimos solamente dos camas críticas en toda la región (…) Tiene que respetarse muy fuerte la cuarentena, porque estamos viviendo una situación compleja”, agregando que habilitarán 8 camas críticas más en el Hospital Regional de Concepción.

“Después de eso, obviamente se pone mucho más difícil el panorama para la región del Bío Bío”, expresó.

Además, se refirió a un exceso en el uso del permiso único colectivo, apuntando que este “es solamente para ir a trabajar. No sirve para ir a una reunión familiar, no sirve para ir a comprar, no sirve para ir a hacer trámites; para eso hay otros permisos. Lamentablemente, el permiso único colectivo lo tienen muchas personas y lo usan de una forma indiscriminada”.

Respecto a la congestión vehicular ocurrida este lunes debido a los puntos de fiscalización en la provincia de Concepción, la autoridad indicó que “esos tacos que se crearon en la tarde, forzaron a las personas a irse a sus domicilios (…) Por eso tiene una justificación de hacer controles entre las comunas”, esto como una manera de prevenir brotes familiares, indicando que algunos controles serán de forma aleatoria.

En relación a posibles demoras en el traslado de contagiados a residencias sanitarias, señaló que “estamos más lentos porque estamos al tope, hemos llegado a mil personas en residencias sanitarias. Tenemos pensado abrir tres residencias más: una en la provincia de Arauco, una en la provincia de Bío Bío y una en la provincia de Concepción”.

