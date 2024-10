Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El fiscal Xavier Armendáriz vivió un incómodo momento al acudir a su local de votación en el Estadio Nacional de Ñuñoa, donde fue abordado por la prensa con consultas sobre el caso de violación contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Armendáriz, jefe regional de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, solo respondió "No es no" a una de las preguntas antes de solicitar no dar declaraciones.