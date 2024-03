Apoderados y exalumnas del Colegio Los Nogales de Puente Alto, revelaron diversos casos de abuso sexual, bullying y acoso presuntamente ocurridos al interior de establecimiento, acusando impunidad y encubrimiento por parte de este.

Salomón Jara es el padre de una ex estudiante del colegio, quien habría vivido agresiones mientras cursaba octavo básico. “Mi hija durante el año 2022 comenzó a manifestar sintomatologías inusuales en su estado de ánimo y comportamiento, ante lo cual buscamos ayuda profesional de psicólogo y psiquiatra, los cuales diagnosticaron que mi hija padecía un cuadro de depresión e ideación suicida”, comenzó contando a El Dínamo.

En enero de 2023, la joven “devela que había sido tocada sin su consentimiento en sus partes íntimas por uno de sus compañeros, con golpes”. Situación que ya habría pasado una de sus compañeras con el mismo presunto agresor, un compañero de curso.

Ante ello, el apoderado habría ingresado la denuncia formal a la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI y esta fue derivada al Tribunal de Familia de Puente Alto y a la Superintendencia de Educación.

El Poder Judicial ofició al colegio para que estableciera medidas para que la víctima no tuviera contacto con el acusado, por lo que lo cambiaron de sección con clases remotas.

”Incumplimiento del reglamento”

Luego, la Superintendencia resolvió que la institución activó el protocolo y tomó las medidas de resguardo necesarias, cerrando la causa. Sin embargo, el padre acusa “incumplimiento del reglamento”. Ya que este expone que las medidas para “faltas de gravedad extrema”, como son las agresiones sexuales, se puede aplicar la expulsión o cancelación de matrícula.

Pero eso no fue todo, puesto que las agresiones no habrían parado ahí, por lo que el apoderado realizó dos nuevas denuncias, esta vez por bullying. En ese entonces su hija tenía 14 años y presuntamente sufría acoso por parte de sus compañeros.

Ante las nuevas denuncias, la Superintendencia respondió que los antecedentes reunidos no logran acreditar “la existencia de acoso u hostigamiento, propiamente tal”.

Ello debido a que “no reuniría las características de aquello como tal, por lo que lo ocurrido obedecería a un problema de convivencia que habría ocasionado polarización entre dos grupos de estudiantes. Cabe aclarar que la polarización de los estudiantes se da en torno al caso denunciado con anterioridad en esta Superintendencia de Educación”.

Finalmente, en mayo de 2023, la alumna fue retirada del establecimiento, producto de su complejo estado de salud por situaciones de estrés. Mientras que desde el Colegio Los Nogales, solicitaban al tribunal la reincorporación del presunto agresor a su curso de origen.

”Un día mi hija no quiere ir más al colegio”

“Un día mi hija me dice que no quería ir más al colegio y yo me empecé a preocupar”, puntualizó al medio citado, un actual apoderado del Colegio Los Nogales. Según relató respecto a la situación de su hija, “compañeros de curso intentaron abusar de ella en el baño del colegio”.

Situación que habría comunicado al colegio para activar el protocolo, sin embargo, acusó que “al niño lo llevaron al psicólogo, a mi hija también, porque desde allí empezó un cambio de actitud hacia los hombres”.

“Esto quedó impune, en el colegio nunca dijeron, vamos a suspender al niño, lo hablaron y después quedó ahí”, denunció el padre, agregando que “dicen que tienen un protocolo, pero el protocolo no sirve de nada”.

Padre demandado por el psicólogo del colegio

Por otro lado, también entregó su relato el apoderado de una exalumna, Iván Puebla. “Tuve a mi hija dos años ahí con bullying. El año pasado fue el desastre más grande de mi vida, dos intentos de suicidio con dos hospitalizaciones que tuvo mi hija”, reveló a El Dínamo.

“La agresión que sufrió fue de parte de sus compañeros, la trataban de la peor forma. Es una agresión psicológica, la aislaban y ella tenía que estar sola sentada en los recreos”, contó.

Y continuo diciendo que “activé el protocolo bullying, no solo el año pasado, sino que el antepasado también por un bullying que había sufrido por una compañera en redes sociales. Fueron varias instancias y el establecimiento solo tomaba las medidas de llamarme, conversar conmigo y con mi hija”.

Incluso, detalló que a su hija le pusieron un “régimen especial” que consistía en que entraba más tarde a clases y salía más temprano. “Un día fui a dejarla al colegio como siempre y un día, pasando por ahí, la encontré sentada sola en una plaza llorando. Prefería no entrar”, reveló. Mientras que “los abusadores seguían ahí”.

Frente a la compleja situación, el padre terminó cambiando a la menos de colegio. Pero no terminó ahí, porque este fue demandado por el psicólogo del Colegio Los Nogales, Sebastián Zapata.

Acción judicial que acusaba negligencia del apoderado por la baja asistencia de la estudiante. Además, expone que no entregó documentación con respecto al estado de la estudiante.

“No entiendo que, sabiendo que estuvo la primera vez 15 días hospitalizada, después siete en la segunda vez, obvio que tenía que faltar a la escuela. Mi hija estaba en una situación de vida o muerte”, expuso el demandado.

La audiencia del caso está fijada para el próximo 8 de julio de 2024. Y Puebla asegura que cuenta con “todas las medicaciones de mi hija, las hospitalizaciones de mi hija, la irreprochable conducta que tenía ella durante toda su etapa escolar antes de que esto (bullying) empezará a suceder. Ahora la cambié de colegio y ella está asistiendo sin ningún problema”.

Presunto encubrimiento

Otra situación parecida denuncia Ingrid Lagos, apoderada de otra exalumna. Quien acusa que de kínder a quinto básico, su hija sufrió bullying en el Colegio Los Nogales.

“Se realizaron los reclamos correspondientes, se derivó a convivencia escolar y jamás hicieron nada”, indicó, acusando respuestas ineficientes del establecimiento.

“Hablamos en el colegio y dijeron que no podían hacer nada porque eran cosas de niñas y que ellos no se podían hacer responsables”, aseguró.

Ingrid expuso que en una ocasión llamaron a su hija “para saber su versión y resulta que después el informe que a mí me mandaban era totalmente distinto a lo que mi hija había hablado. Yo solicité que cada vez que entrevistaran a mi hija, yo tenía que estar presente y no lo hacían”, apuntó.

¿Qué dice el Colegio Los Nogales?

El medio citado se contactó con el Colegio Los Nogales, de la red de colegios SIP, para conocer su versión de los hechos. La declaración sostiene que durante 2023, el “Colegio Los Nogales abrió siete protocolos por denuncia o sospecha de bullying entre miembros de la comunidad escolar”.

“En seis de los casos, luego de la investigación interna realizada por el colegio, no existieron antecedentes suficientes para configurar los elementos constitutivos de acoso escolar. Y solo en uno se confirmó, aplicándose las sanciones establecidas en el reglamento interno del colegio”, agregaron.

También precisaron que “en cuatro de ellos, los apoderados hicieron una denuncia a la Superintendencia de Educación, institución que en las cuatro oportunidades desestimó el reclamo confirmando la correcta aplicación del protocolo por parte del establecimiento”.

“Recibimos e investigamos cada una de las denuncias que realizan integrantes de nuestra comunidad, y las abordamos desde lo formativo y legal, haciendo acompañamiento a estudiantes y familias”, aseveraron.

“Contamos con estrictos protocolos de investigación, los que se aplican ante cada denuncia que se realiza en nuestro establecimiento. De hecho, este actuar ha sido validado por la Superintendencia de Educación en todos los casos”, concluyeron.