Una nueva denuncia respecto del servicio de taxis en el Aeropuerto de Santiago se conoció este martes. Un taxista acusó que un transportista ilegal le cobró 7 mil dólares a una turista holandesa para dirigirse a un hotel.

Esto se conoció en medio de una revisión realizada por personal del Programa de Fiscalización del Ministerio de Transportes, para detectar taxis ilegales o vehículos con su taxímetro adulterado.

Uno de los taxistas que estaba en el lugar relató a Canal 13 que un chofer ilegal estafó a una clienta de él, cobrándole 7 mil dólares por trasladarla a un hotel del centro de Santiago.

Actualmente, dicha cifra supera los $6.700.000 chilenos.

“Es clienta mía. Yo no la pude venir a buscar y mandé a un colega. La señora no tuvo la paciencia y tomó un taxi de estos que se ponen acá, que no son legales”, comentó.

La estafa se materializó, agregó, ya que el pago se hizo por tarjeta de crédito que ya fue descontado de su saldo.

La noticia se conoce luego que, el pasado fin de semana, se revelara que la Embajada de Reino Unido en Santiago envió un correo a la Cancillería de nuestro país, para notificar el temor que tienen los británicos por la seguridad de sus connacionales que pisan el aeropuerto.

Esto, producto de reiteradas estafas perpetradas por falsos taxistas.