Este jueves se revelaron algunos de los testimonios que entregó el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, donde reconoció haber cometido delitos de corrupción durante su gobierno comunal y confesó nuevos ilícitos de fraude al fisco.

El exmilitante de Renovación Nacional dejó ayer la prisión preventiva luego de ocho meses, esto tras pagar $100 millones como una forma de reparar el mal causado. Los que se suman a otros $128 millones depositados anteriormente.

Ahora está con arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de acercarse a los querellantes.

Pero, lo más importante, fue que reconoció la mayoría de los delitos que se le imputan y, además, reveló otros que se desconocían.

El fiscal Centro Norte que lleva la causa, Francisco Jacir, declaró que el exalcalde reconoció “la mayoría de los hechos por los cuales ha sido formalizado” y también “dio a conocer hechos nuevos sobre los cuales no existía investigación al respecto”.

Sin embargo, al salir del Anexo Penitenciario Capitán Yáber, Torrealba negó haber confesado: “no he reconocido delito”.

Los testimonios de Torrealba

El Mercurio publicó este jueves algunos de los testimonios que reveló Torrealba, los que fueron entregados en una declaración realizada el pasado lunes.

El político acusado por corrupción declaró ante Jacir y la PDI que “la entrega de sobres comenzó con solicitudes de dinero puntuales y esporádicas que efectué a Domingo Prieto (exfuncionario que estuvo a la cabeza de los programas de Vita), a quien le pedí que obtuviera dineros de Vitadeportes, con la finalidad de cubrir gastos en los eventos de los Vitas y otras actividades de representación comunal”.

“Más adelante me enteré de que se habrían obtenido dineros también de otros Vitas o del Consejo Local de Deportes. En concreto, creo que la primera solicitud de dinero debió haber sido en el año 2014. De dichos dineros utilicé una parte, no todos, en fines personales. Lo otro lo utilizaba en actividades municipales”, indicó.

También señaló que no tiene claro cuánto fue el monto debido al paso del tiempo, pero sí que los dineros se fueron incrementando con el paso de los meses.

“Lo que sí puedo señalar es que no son todos los dineros que aparecen en mis cuentas corrientes y que el último informe de la Brigada de Lavado de Activos de la PDI sostiene que no tienen justificación, puesto que parte de esos dineros proviene de mis ingresos regulares y de las inversiones que he realizado en el curso de mi vida”, añadió.

También confirmó que “esos dineros que recibí efectivamente fueron una parte depositados en mis cuentas bancarias, lugar en el que se mezclaron con los que ahí ya tenía. Esas sumas de dinero fluctuaron en cifras menores y luego se fueron incrementando. A Domingo Prieto le solicitaba cifras inicialmente de entre $1 y $2 millones”.

La aparición de Antonia Larraín

En este punto de la historia aparece Antonia Larraín, sobrina de Prieto, quien se desempeñó como directora de Desarrollo Comunitario (Decom).

El escándalo de corrupción se desató luego que ella confesara la entrega de sobres con dinero a Torrealba.

El exalcalde indicó en su testimonio que las entregas de billetes aumentaron cuando Larraín ingresó al municipio a mediados de 2018.

“Ella era una persona de confianza y con su ingreso a Decom me atreví a solicitarle que coordinara ella directamente con Domingo Prieto la entrega de dineros, señalándole que debía entregármelos directamente a mí”, aseveró.

Luego, agregó que “las sumas que recibí bordeaban los $2 o $3 millones y, en ocasiones, efectivamente pudieron haber llegado a los $5 millones. Ese dinero se me entregaba en un sobre en mi oficina de la municipalidad. Es importante mencionar que los sobres no tuvieron una periodicidad mensual, pero sí hubo meses en que no recibí sobres y otros que recibí más de una vez”.

Nuevos delitos

Sobre los nuevos ilícitos desconocidos por Fiscalía, y que fueron revelados por Torrealba para cooperar con la indagatoria, Torrealba aseguró que parte de los dineros entregados en sobres se utilizaron en encuestas.

“Dineros que se obtenían de los programas Vita, pero según me fue señalado provenían de Vitadeportes, fueron destinados a la contratación de algunas encuestas de opinión cuya finalidad era medir la percepción de los habitantes de la comuna respecto de los Vitas, pero, además, para sondear la opinión de la comunidad respecto de nuestra gestión municipal y asimismo, para sondear la percepción política de no solo los candidatos del sector político al que pertenezco, sino también de los demás”, reveló.

Además, señaló que “estas actividades fueron coordinadas por Renato Sepúlveda y el equipo de Decom que con él trabajaba”.

“Las encuestadoras también ofrecían, y así se hizo, encuestas de los distintos momentos políticos y, en particular, medición de quienes tenían cargos de elección popular en la comuna y en el distrito, y que no solo se referían al sector político al que pertenezco, sino a todos”, agregó.

Junto con ello, reveló también que sus contadores realizaban sus declaraciones de renta con sus ingresos regulares, o sea, considerando el sueldo y sus ingresos provenientes de inversiones.

“Los dineros que recibí de los Vitas y que deposité en mi cuenta corriente o usé directamente en gastos no fueron considerados para esas declaraciones”, señaló.

Más delitos

Por último, expresó que cuando realizaba comisiones de servicio a distintas ciudades, solicitaba dineros a Domingo Prieto para cubrir los gastos. Esto en los años 2016, 2017, 2018 y 2019.

“En muchos de estos casos no solicité viáticos a la municipalidad, y en otros casos, cuando los solicité, eran sumas menores que no alcanzaban a cubrir los gastos mínimos, por lo que recurría a Domingo Prieto, con el objeto de que me entregara una suma que destinaba a los gastos de estos viajes. Las sumas eran variables, pero deben haber rondado entre los $200 mil a $300 mil en cada viaje”, reveló.

El exalcalde Torrealba está acusado de fraude al fisco, asociación ilícita, delitos tributarios y lavado de activos. Su gestión en la Municipalidad de Vitacura comenzó en 1996 y terminó en 2021.