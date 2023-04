Una pasajera de un bus RED tuvo que pagar un peaje para que la máquina siguiera su recorrido. Así lo denunció un auditor de Radio Bío Bío, quien en un video mostró que el chofer estaba abandonando el vehículo porque no tenía efectivo.

Una insólita situación ocurrió la mañana de este miércoles en la autopista Acceso Sur en Puente Alto, luego que una pasajera tuvo que pagar el peaje para que un bus RED siguiera su viaje.

El hecho fue denunciado por José, auditor de Radio Bío Bío, quien se comunicó al WhatsApp +56992007888 para relatar lo ocurrido.

La situación tuvo lugar en la salida Tocornal de Acceso Sur, por donde circulaba un bus del recorrido F25e.

Según contó José, la máquina se detuvo ante el peaje y no avanzó más, ya que el chofer no tenía dinero para pagarlo. Todo esto porque no habría funcionado un convenio que existe entre la autopista y la concesionaria del recorrido.

Así lo aseguró el mismo chofer en un video grabado por el auditor. El conductor tomó su mochila y decidió irse del lugar, porque aseguró que los pasajeros de la máquina podían acusarlo de secuestro al no continuar con el viaje.

“Qué quiere que haga yo, si la empresa me dijo que estaba suscrito. No puedo hacer nada más, no tengo efectivo”, dijo el chofer en el video.

Fue así como una pasajera que conversaba con el chofer, ante la necesidad de llegar a su destino, accedió a pagar la tarifa del peaje.

“Una pasajera accedió a pagar el peaje para que el bus continuara su recorrido y llegara a Bellavista La Florida. Insólito”, señaló José a La Radio.

Mira el video: