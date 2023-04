Por un video en el que una funcionaria municipal de Maipú trató de “asesinos, descriteriados e inculiables (sic)” a las Fuerzas Armadas, el alcalde de la comuna tuvo que salir a dar explicaciones y disculpas en Twitter. Con todo, anunció un sumario administrativo para determinar “posibles faltas y sanciones” a aplicar.

Se trata de la directora de Tránsito del municipio, Anai Muñoz Sánchez. Quien emitió sus fuertes declaraciones durante una transmisión del programa “Maipucinas al poder” de Maipú TV.

De acuerdo al alcalde Tomás Vodanovic (RD), el registro data de 2021.

Polémica por dichos de la funcionaria municipal de Maipú

“Los milicos podrían salir libremente a la calle. Sabemos que esto no va a traer nada bueno. Bueno, en realidad cualquier uniformado, yo voy a insistir con mi teoría respecto de los uniformados, es una restructuración urgente lo que se requiere con esas escuelas de formación inhumanas, retrógradas”, argumentó Anai Muñoz.

A reglón seguido, lanzó: “Asesinos, descriteriados, y todo lo que les pueda decir y me da lo mismo que me digan lo que me digan y que después me toque trabajar con los inculiables, porque no tengo otra palabra para ellos”.

“Me hago responsable”

En paralelo a los dichos de la funcionaria se ve cómo su compañera de transmisión hace un gesto de lavado de manos. Esto, lo que acompañó con un “no lo dije yo”.

Finalmente, Muñoz señala que si en algún momento le toca ser candidata a algo, asumirá sus palabras. “Mi opinión tiene que ver con lo que yo he visto y no es algo que esté inventado ni algo que alguien me dijo ni nada por el estilo. Yo me hago completamente responsable de mis dichos”, cerró.

Las explicaciones

El registro incluso fue compartido por el republicano José Antonio Kast, quien pidió al jefe comunal destituir a la funcionaria.

“No es aceptable que la funcionaria pública Anai Muñoz opine así de nuestras Fuerzas Armadas y de Orden”, arremetió.

Espero que el Alcalde Tomás Vodanovic destituya mañana mismo a la Directora de Tránsito de Maipú por estas graves declaraciones. No es aceptable que la funcionaria pública Anai Muñoz @LaAnaisinS opine así de nuestras Fuerzas Armadas y de Orden. pic.twitter.com/nHo4obLaIH — José Antonio Kast Rist :bandera-cl: (@joseantoniokast) April 14, 2023

Por su parte, el alcalde perteneciente a Revolución Democrática se refirió este sábado al video viralizado, marcando distancia con los dichos emitidos.

“Quiero manifestar mi más profundo rechazo frente a los dichos emitidos por la directora de tránsito de nuestra municipalidad, y hacer públicas las disculpas institucionales que ayer ofrecimos a fuerzas armadas y policías. Instituciones que valoramos y respetamos profundamente”, declaró Vodanovic.

Quiero manifestar mi más profundo rechazo frente a los dichos emitidos por la directora de tránsito de nuestra municipalidad, y hacer públicas las disculpas institucionales que ayer ofrecimos a fuerzas armadas y policías. Instituciones que valoramos y respetamos profundamente. — Tomás Vodanovic (@TomasVodanovic) April 15, 2023

Respecto a la destitución, aseguró que no cuenta con las facultades. “La directora es funcionaria de carrera con 22 años trabajando en el municipio, y llegó a su puesto vía concurso público“, indicó. Además, manifestó que Anai Muñoz ofreció disculpas por lo dicho.

Finalmente, junto con apuntar al trabajo colaborativo con las Fuerzas Armadas y policías, precisó que el video fue viralizado este viernes, pero que fue grabado y publicado en 2021. “Fuera de horario laboral y de dependencias municipales”, agregó.

Pese a lo anterior, afirmó que instruyó iniciar una investigación sumaria para determinar “posibles faltas y sanciones” a aplicar.