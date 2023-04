Al menos cuatro vehículos terminaron inundados luego del rebalse de un alcantarillado en la avenida Salvador Allende de Cerrillos.

La situación ocurrió esta mañana, cuando automovilistas no se percataron que la calle estaba anegada, por lo que no se detuvieron y se dieron cuenta cuando ya era tarde.

De este modo, los autos quedaron con agua, quedando inutilizables.

“No se notaba que había autos parados… Me quedé atrapado, pero personal de Carabineros me ayudó mucho, me sacaron del auto”, relató uno de los conductores.

Otro chofer contó que “mi auto me lo acabo de comprar. Está sin seguro. Soy mecánico, sé el tete que es esto. No me va a salir barato”. Junto con ello, criticó que el municipio no se preocupara de evitar o advertir esta situación.

Personal de Carabineros auxilió a los automovilistas y, en paralelo, trabajadores de una obra del sector ayudaron a retirar los vehículos con maquinaria pesada.

Si bien en un primer momento se pensó que se trataba del desborde de un sumidero, finalmente la sanitaria Smapa señaló que todo ocurrió por el rebalse de un alcantarillado, aparentemente, por la sobrecarga de las redes del sector.

Personal de la empresa llegó al lugar para reparar el problema y retirar el agua.