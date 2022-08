La mañana de este miércoles, a casi un mes del comienzo de las celebraciones de Fiestas Patrias, la alcaldesa de la Municipalidad de Santiago, Irací Hassler, encabezó el lanzamiento oficial de las “Fondas Parque O’Higgins 2022”.

En la instancia, que ha sido esperada durante 2 años de pandemia por Covid-19, en primer lugar se informó que las fiestas es el parque capitalino, se llevarán a cabo desde el miércoles 15 hasta el lunes 19 de septiembre de 2022.

La Fonda del Parque O’Higgins tendrá a 30 artistas, entre los que se encontrarán:La Sonora de Tommy Rey, Chico Trujillo y María Ester Zamora.

🟣 AHORA: Alcaldesa Irací Hassler, junto a concejales/as, asisten al lanzamiento oficial de las Fondas del Parque O’Higgins 2022 🇨🇱 pic.twitter.com/slfTwxEJ2B — Santiago (@Muni_Stgo) August 17, 2022

Seguridad, aforo y medidas sanitarias

En temas de seguridad, la jefa comunal indicó que habrá un retén fijo de Carabineros en el recinto, además de inspectores de Seguridad Municipal de Santiago, y también hizo un llamado al autocuidado. Paralelamente, se hizo una vinculación con la Delegación Presidencial Regional Metropolitana, con el fin de tener un mayor apoyo policial.

En la misma línea, se aseguró que se respetarán todas las medidas sanitarias, por lo que quienes asistan al recinto deberán mostrar su Pase de Movilidad, sitio en donde el aforo máximo será de 10 mil personas.

“Habrá que cumplir con medidas y restricciones, que es importante (…) Particularmente en el parque habrá control de acceso, petición de pase de movilidad, vamos a buscar nuevas iniciativas para fortalecer las fiscalizaciones, lo que estará de la mano con la Seremi de Salud para que se pueda celebrar bien”, comentó la alcaldesa Irací Hassler.

Fonderos del Parque O’Higgins

Por otro lado, múltiples clásicos fonderos se bajaron de la celebración, ya que se ordenó que solo pueden participar aquellas ramadas que utilicen parrillas eléctricas a gas.

Una de ellas, Berta Brito, quien es dueña de “La Grandiosa Bertita”, confirmó su participación e indicó: “No podemos obligar a otras personas que no quieren trabajar porque no les alcanza el dinero. Yo no lo sé. Los respeto mucho, pero yo soy fondera y voy a ser fondera toda mi vida y voy a trabajar igual toda mi vida y con buenos precios, no los precios que han dado”, y agregó que el anticucho en su fonda costará $6 mil.

Cabe destacar que la venta de entradas comenzará este miércoles a un valor de $5 mil, mientras que el mismo día estarán a $7 mil.

