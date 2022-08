La mañana de este martes, fonderos del Parque O’Higgins protestaron por los arriendos de espacios para las Fiestas Patrias en la región Metropolitana, a las afueras de la Municipalidad de Santiago.

En la instancia, los fonderos acusaron irregularidades en nuevas bases de arriendos. Además, denuncian cobros excesivos, y control sobre la libertad de expresión. Por esto, la agrupación exige una respuesta inmediata de parte del municipio, que no exceda esta semana, si no podrían no participar en la Fonda del Parque O’Higgins, según lo indicó CNN.

Ante esto, la alcaldesa, Iraci Hassler, indicó que las fondas se van a desarrollar, y que “nos han planteado preocupaciones, pero vamos a tener las deseadas fondas que cumplirán las medidas sanitarias”.

En conversación con Expreso Bío Bío, de La Radio, Zacarías Alarcón, del restaurante “Donde Zacarías”, fue consultado por las exigencias de los fonderos, y su trayectoria de más de 30 años en el parque capitalino, la que se vería truncada por las solicitudes del municipio.

“No me encuentro interesado en esto debido a que el parque, como está protegido por el consejo de monumentos, no permite usar parrillas a carbón. No es lo mismo operar a carbón que a gas, toda esa gente no va a sentir el olor, el sabor (…) Es negativo para el fondero”, manifestó.

Además, dijo que a pesar de que Santiago ha bajado los precios de arriendo, estos siguen siendo muy altos, lo que bordean los 12 millones. “Di un paso atrás porque la única opción es operar a gas, y no estoy dispuesto”, concluyó.

Escucha aquí la entrevista realizada por Loreto Álvarez y Álvaro Escobar