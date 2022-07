La Contraloría General de la República declaró improcedente el actuar de la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, tras la denuncia realizada por el diputado republicano Johannes Kaiser, contrario a su manifestación por la opción a favor del Apruebo.

En conversación con Podría Ser Otra Cosa de Radio Bío Bío, la autoridad comunal se refirió a la decisión del ente fiscalizador por haber tuiteado en horario laboral sobre su opción el próximo 4 de septiembre de 2022.

En la instancia, Pizarro manifestó: “Quiero dejar en claro que la Contraloría me hace solo una observación con respecto al contenido de 4 tuits posteados en horario laboral. Como soy respetuosa de sus dictámenes, no me voy a olvidar que el Twitter lo puedo usar entre 8:30 a 17:30 y viernes de 8:30 a 16:30 (para efectos de la Municipalidad de La Pintana)”.

También agregó que la acusación sumaba el supuesto uso de recursos y la palabra “La Pintana Apruebo”, en donde “no me hace ningún reparo el órgano contralor (…) Estoy contenta de la aclaración de la Contraloría, voy a ser obediente en temas de Plebiscito en horario laboral”.

“Fracasó en su acusación y ahora deberá responder”

Además, agregó que la acusación de parte del “ultraderechista Johannes Kaiser -que es una de las 6 personas en denunciarme- por utilizar recursos públicos en esta campaña, él lo anunció a las 13:16 horas, en horario laboral (…) Yo le quiero decir al señor diputado, fracasó en su acusación y ahora deberá responder por haberme imputado el delito de malversación”.

Para finalizar, la alcaldesa de La Pintana anunció que tomará acciones legales. “Lo voy a conversar con mis abogados o con una presentación ante la Contraloría (…) Fuera de mi horario laboral seguiré tuiteando en la misma línea”.

