“Estoy pa’la cagá Silvia, no aguanto. He estado toda la semana enferma, compañera, pa’la cagá (sic)”. Estas palabras son parte de los audios que Mylena Cartes (50), interna de la Cárcel de San Miguel, envió a sus cercanos antes de morir en el Hospital Barros Luco tras fuertes dolores estomacales.

Familiares y amigos de Mylena señalaron que los síntomas los habría presentado hace casi una semana, por lo que denuncian una negligencia de parte de Gendarmería.

Por su parte Radio Bío Bío concurrió al penal, donde entrevistó a familiares, quienes facilitaron los audios que evidencian la angustia de la interna debido a sus dolores y la presunta falta de atención.

“Es terrible esta huevá, llamamos a los derechos humanos, hice un video, se los mandé. Mi hija habló con el abogado, si voy a demandar todo el turno culiao que ha estado toda esta semana ahí en Enfermería (sic)”, expone visiblemente molesta.

A su vez, en otro registro de audio se le escucha reclamar, sosteniendo que “amiga, ¿sabi’ cuánto jugo he tenido que dar para que me lleven al penal? (…) He hueveado caleta para que me saquen al penal, y no han querido estas maracas culias de la Enfermería (sic)”.

En un cuarto audio al que tuvo acceso La Radio, se escucha a Cartes comentarle a una amiga “allá estaremos, allá estaremos disfrutando de la libertad”.

Los antecedentes de la interna en la Cárcel de San Miguel

Cartes, estaba a la espera de su formalización por el delito de microtráfico de drogas, por lo cual estuvo cerca de 11 meses en prisión preventiva.

El lunes 24 de enero, Milena presentó dolores estomacales fuertes y pidió ayuda a gendarmes para ser llevada a un recinto asistencial.

Según la familia, Gendarmería se habría negado, llevándola así a la enfermería, donde le habrían bajado el perfil a sus síntomas y le habrían suministrado paracetamol.

Por su parte, desde la institución señalaron este domingo que “al momento de presentar complicaciones de salud, fue trasladada de inmediato a hospital externo”.

“Fue llevada dos veces al Hospital Penal, donde recibió atención médica, debido a fuertes dolores abdominales. Desde este recinto de salud, fue trasladada de urgencia al Hospital Barros Luco, donde falleció a las 21.00 horas de ayer”, precisaron.