Durante esta jornada los diputados Jorge Alessandri (UDI) y Sebastián Torrealba (RN), se reunieron con la Subsecretaría de Prevención del Delito para abordar la inseguridad en el Barrio Meiggs y hacer propuestas de mayor resguardo en la zona de Santiago.

En esta línea, el diputado Alessandri dijo que “cuando el comercio ambulante está desbordado y trae crimen, delitos, incluso falta de acceso a centros de salud, los alcaldes levantan la mano y dicen: es culpa de los Carabineros que no están fiscalizando. Eso no es así. Hoy día se ha conformado una mesa de trabajo que incluye a los Carabineros, PDI y también a Impuestos Internos y Aduanas porque están dos reparticiones públicas no pueden olvidar que también es su responsabilidad que en Chile se paguen impuestos”.

Asimismo, agregó que “hoy día Meiggs, el Parque de los Reyes, el centro histórico de la ciudad son batallas campales sin ley y sin reglas y eso evidentemente lo queremos recuperar. Falta voluntad de los alcaldes y alcaldesas. Falta también mayor compromiso de Aduanas e Impuestos Internos para que podamos establecer políticas de recuperar el espacio público”.

El diputado Torrealba sostuvo que “aquí tenemos un problema que es clave: devolverle el espacio a la ciudadanía. Devolverle los espacios públicos también a los emprendedores, a los trabajadores del sector de Meiggs y otros sectores de Santiago. Hoy día ellos sufren la competencia desleal, no solamente del punto de vista de los valores de los productos que venden, sino también porque hoy día gran parte del comercio ambulante no los deja hacer su pega y hay algunos que ejecutan la violencia en contra del comercio establecido y eso tiene que terminarse”.

Por último, agregó que “hacemos un llamado a los municipios y sobre todo a la alcaldesa de Santiago, a hacer su pega. No todos podemos hacerle la pega a ella, tiene que tener una actitud muchísima más productiva y queremos saber de verdad si esa va ser la actitud que va tener después del 11 de marzo cuando haya cambio de Gobierno”.

“Aquí la verdad es que tenemos que asegurar para siempre a los vecinos y a los emprendedores de que van a poder vivir tranquilos, que van a poder hacer su pega y no hablar de la boca para afuera cuando los medios presionan a las autoridades. Aquí la alcaldesa tiene que comprometerse para el futuro. Ella es por ley la administradora del espacio público y no puede mirar para el lado con respecto a esta situación”, concluyó.