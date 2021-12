"En Santiago no hemos hecho una promesa de entrega de una cantidad de permisos, lamento si alguna vez se malinterpretó", indicó la jefa comunal de Santiago, Irací Hassler, en medio de la tensión con el comercio ambulante y el lanzamiento de un plan navideño de ventas reguladas.

La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, anunció el nuevo plan de fiestas de fin de año “Celebremos Bien Santiago”, que incluye medidas de seguridad, ferias navideñas, ofertas en comercios locales, todo en medio de la tensión con los comerciantes ambulantes.

En la instancia, la jefa comunal se encontró con los directores/as municipales, concejalas/es de la comuna, comerciantes, vecinos/as y coronel Gilberto Garay, de la Prefectura Central de Carabineros.

El plan consta de cuatro ejes principales, los que corresponden a la “reactivación económica local de Santiago, reforzamiento de aseo, seguridad a los vecinos y vecinas en parque plazas y espacio público, promoción de a celebración con actividades en conjunto”, dijo la alcaldesa Hassler.

En tanto, se reforzarán las ferias navideñas junto a Sercotec y un convenio especial con comercio local de la comuna. Además de la entrega de más de 13 mil juguetes para niños y niñas de Santiago, como promoción de las fiestas navideñas en los 26 barrios.

Javiera Jorquera, subdirectora de Desarrollo de la Municipalidad de Santiago, indicó que la iniciativa “Santiago Ofertas” se realizará el 9 y 10 de diciembre en locales del barrio Victoria, San Diego y el centro y serán identificados con sellos en sus vitrinas. Por otro lado, las ferias navideñas se extenderán entre el 1 y 24 de diciembre.

Comercio ambulante

También Hassler aseguró que “hay una sitaución compleja en barrio Meiggs (…) Nos parece relevante restablecer el orden público. Es nuestro compromiso es ayudar para restablecer el orden en el sector. Contamos con el apoyo de Carabineros para continuar con trabajos en la zona”.

“Los comerciantes han protestado afuera de los municipios por un problema de fondo (…) Hago un llamado a no usar un aprovechamiento particular, en Santiago no hemos hecho una promesa de entrega de una cantidad de permisos, lamento si alguna vez se malinterpretó“.

Finalmente, explicó que una parte de los comerciantes ambulantes solicitó que no se fiscalice en la zona, a lo que Hassler respondió que eso no puede ser posible, y por ello coordinaron operativos de “barrido” junto a Carabineros y la Delegación Presidencial.