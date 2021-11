Con un detenido, y en medio de disparos, Carabineros frustró el asalto a un empresario y su esposa en la comuna de Lo Barnechea, específicamente en La Dehesa.

Se trata de Michel Durand, de 81 años, quien fue víctima del violento robo junto a su mujer de 79, en la propiedad que ambos habitan, cuyo terreno supera las 17 hectáreas e incluye un zoológico propio.

Fueron al menos tres individuos los que llegaron durante la madrugada de este martes en un vehículo hasta el lugar, los que vulneraron las medidas de seguridad e ingresaron al terreno.

Los sujetos llegaron hasta la vivienda principal y amarraron a las víctimas, las que antes lograron dar aviso a la seguridad municipal de lo que estaba pasando.

La intención de los asaltantes era sustraer dinero desde una caja fuerte.

Alfonso Valenzuela, director de seguridad municipal, relató que fue la asesora del hogar quien alertó del robo al fono del municipio.

Los guardias municipales alertaron a Carabineros, cuyo personal ingresó y se enfrentó a los ladrones. El mayor Jorge Cárcamo señaló que los asaltantes dispararon con una escopeta propiedad de las víctimas, por lo que un uniformado repelió el disparo con su arma de servicio.

Un detenido

Los disparos no dejaron heridos, pero sí provocaron la herida de los asaltantes. Durante varios minutos se pensó que los individuos se habían esfumado. Sin embargo, vecinos del sector encontraron a un hombre sospechoso con una fractura expuesta en un pie, el que esperaba ser recogido por un vehículo de transporte de una app.

Así, se dio avisó a Carabineros y se le detuvo, siendo reconocido por Durand, quien fue llevado a un centro asistencial ya que había sido golpeado por los asaltantes.

El subprefecto Juan Leiva, de la Brigada de Robos Suroriente de la PDI que quedó a cargo de la indagatoria del caso, señaló que la lesión del individuo terminó siendo clave para su captura.

Los robos de este tipo en dicho lugar no son habituales, pero sí más violentos. Así lo relataron vecinos del sector.

Por ahora, la PDI revisa registros de cámaras de seguridad para identificar al resto de la banda.

Un empresario con zoológico propio

Michel Durand, el dueño de casa, vive junto a su esposa en el terreno de 17 hectáreas, donde como antes se mencionó hay un mini zoológico privado, no abierto al público, el que fue iniciado hace 50 años.

Según declaró el empresario a la revista Sábado en 2014, al interior del recinto hay más de 600 animales, la mayoría de ellos en vías de extinción.

Según declaró, el zoológico no es abierto “porque la colección de animales y aves que hay en el que parque en su mayoría están en vías de extinción y son susceptibles a las personas extrañas. Acá deben estar libres, en su hábitat”.

En la misma entrevista que la mayoría de los animales se los han regalado, porque los zoológicos no venden animales, solo los dan o hacen intercambios. “Soy uno de los pocos particulares que tienen trato con zoológicos mundiales”, añadió.

“La gente cree que esto es fantástico y fácil. Pero no, es súper complicado. Cada animal tiene su personalidad, su carácter. Siempre está propenso a que quede alguna embarrada. No es que te levantes en la mañana feliz y digas ‘qué rico’. Pero estoy contento con lo que he hecho. Lo único que me falta es morir, ya he hecho todo lo que había que hacer”, agregó.