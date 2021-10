A través de sus redes sociales la jefa comunal de Providencia, Evelyn Matthei, realizó un llamado a las vecinas y vecinos a denunciar la identidad de un hombre que fue grabado por cámaras de vigilancia, cuando pateaba ofuscado un coche con un bebé de 7 meses en su interior mientras su madre se encontraba allí.

En la instancia Matthei lamentó: “Nos tiene impactados. No sé qué nos está pasando en el grado de violencia que estamos teniendo, pero eso no lo podemos aceptar. Ya estamos en contacto con la familia, nuestro abogados también y estamos viendo qué acciones podemos tomar”.

En la misma línea, emplazó la acción del sujeto e hizo un llamado a denunciar la identidad de la persona que se puede ver en el video. “Pueden ver su cara, vestimenta en las redes sociales. Si saben quién es, contáctese con nosotros al 1414“, soslayó.

Finalmente, la alcaldesa de Providencia indicó que con la identidad de la persona del video dará pie a interponer una querella en su contra, y dijo que “no solamente debemos hacer un llamado a respetar, sino que también a que se castigue a aquellos que no respeten”.

Me impacta el nivel de violencia al que hemos llegado. Patear un coche con un menor en su interior es un acto de cobardía y agresividad que no tiene nombre. Por favor, quien identifique a la persona, puede alertarnos al 1414. No podemos permitir que estos hechos se repitan. pic.twitter.com/izI1HGC8Nj

— Evelyn Matthei (@evelynmatthei) October 8, 2021