Rusia advirtió que atacará objetivos del Reino Unido si es que Ucrania utiliza armas británicas para bombardear su territorio.

Según afirmó María Zakharova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Moscú tomará represalias contra objetivos británicos en Ucrania o “más allá de sus fronteras” si Kiev utiliza armas enviadas por Londres para atacar territorio ruso.

Reuters remarca que la secretaria de Estado reitera así una advertencia hecha por el Kremlin a inicios de mayo luego que el secretario de Asuntos Exteriores británico, David Cameron, señalara que Kiev tenía derecho a utilizar armas suministradas por el gobierno británico para atacar objetivos dentro de Rusia.

De acuerdo a la citada agencia, el régimen de Vladimir Putin reaccionó sumamente molesto ante estas declaraciones de Cameron, siendo una de las razones por las que se decidió la realización de ejercicios militares para simular el lanzamiento de misiles nucleares tácticos.

Maria #Zakharova:

No arms will save the criminal #Zelensky regime from collapse.

All combat hardware sent to #Ukraine will be destroyed.

If someone has doubts about this, these doubts will go out in smoke after a visit to a relevant exhibition in the Moscow Park Pobedy… pic.twitter.com/r9t1QQOmfE

— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) May 23, 2024