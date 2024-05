Nicolás Castillo sigue en el ojo del huracán tras sus polémicos gestos y publicaciones contra La U tras el Clásico Universitario, situación que el periodista Jorge Gómez, mejor conocido como ‘Pelotazo’, decidió abordar en una reciente columna de opinión.

En su espacio en el medio Bolavip, el comunicador nacional ‘calmó las aguas’ y lisa y llanamente, mostró su cansancio respecto a que, tras cinco días de jugado el partido que terminó con victoria de la UC, las controversias del delantero sigan siendo un tema.

“Abúrranse. En serio” (…) Recuerdo que un profesor siempre decía: los medios de comunicación crean realidad. Y vaya que me he acordado de aquello esta semana”. dijo.

Para argumentar su punto, opinó que los medios “han querido situar a Castillo como un delincuente que merece las penas del infierno. Si hasta han pedido que lo despidan de los cruzados”.

En esa línea, recalcó que otros actos del mismo tipo, no se midieron con la misma vara.

“Si algo tengo bueno, algo que sea, es la memoria. Cuando Marcelo Díaz le hizo un “Pato Yáñez” a la hinchada de Colo Colo en 2011… ¿se habló cinco días? No. Cuando Carlos Palacios con Cristián Zavala le hicieron el gesto de tener frío a los hinchas de la UC hace unas semanas… ¿se habló cinco días? No”, disparó.

“Van a decir que es porque Castillo es reincidente en actitudes deplorables, los otros no. Y tienen razón. Basta decirlo el lunes y quizás el martes, pero llegar al jueves es un exceso. No se entiende”, complementó.

Pelotazo y el castigo a Nicolás Castillo: “Existe un Tribunal de Disciplina”

Para Jorge Gómez, “existe un Tribunal de Disciplina que castigará si lo cree necesario. Seguir hablando de Castillo, a esta altura, parece un acto de presión a ese ente para que dé un castigo ejemplificador“.

Por último, el experimentado periodista considera, sin duas, “que si quien hubiera ganado 2-1 con esos mismos goles hubiera sido el Cacique (Colo Colo) o los laicos (La U) se estaría hablando que Fernando Zampedri hizo uno de los mejores goles en la historia de la liga chilena, sino el mejor; y que Alexander Aravena tiene que ir a Copa América, con chances de titular, antes irse a Europa”.

“¿Y de Castillo? Qué importa Castillo. Tuvo un exabrupto, seguramente aprenderá y no lo volverá a hacer. ¿Quién no se ha calentado en una cancha? No exageremos. Ojalá el Tribunal no castigue el folclor del fútbol“, sentenció.

Respecto al atacante y una posible suspensión, será el ente de ANFP quien tome la decisión en una sesión presencial que se celebrará el próximo martes 4 de junio.