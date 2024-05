En la Segunda División del balompié criollo, sigue dando vueltas la jugada que se tomó el fin de semana: el polémico penal que se cobró a favor de Provincial Osorno en el cotejo ante Deportes Melipilla.

Válido por la séptima fecha de la competición, el duelo que se jugó en el estadio Rubén Marcos Peralta se viralizó tras el lanzamiento penal que decidió cobrar el árbitro Juan Sepúlveda, que interpretó como sentenciable un ‘toque’ a Miguel Orellana por parte del portero Darío Melo en área de los ‘Potros’.

Tras la jugada que influyó en el 3-3 final entre los mencionados clubes, el propio Melo hizo sus descargos en diálogo con LaLiga2D, señal exclusiva de la tercera categoría del fútbol nacional.

“Los árbitros llegan acá petulantes, no se puede conversar con ellos. Los tipos salen con unas respuestas como si hubieran dirigido Champions, llega a ser una cosa de locos”, comentó.

A su vez, el exjugador de Palestino complementó que al momento del cobro, sintió rabia e indignación contra el árbitro.

“Es una jugada, no sé qué vio el árbitro, pero la vi varias veces. Él estaba cerca y quiso cobrarlo. Mis compañeros me dicen que después él dijo ‘me equivoqué porque lo interpreté así’, pero más que eso no se puede hacer nada. Reconoció el error, pero nos perdjudicó”, lamentó.

De todas formas, para Darío Melo “el daño que se les hace a los perjudicados es tremendo, (A mí) me sacan del partido, el tercer gol es error mío porque la pelota venía rápida… estaba pensando”.

“Después el árbitro me quiso hablar… le dije ‘no quiero ni escucharte’“, sentenció.

El penal y la opinión de Darío Melo