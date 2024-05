La polémica entre la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, y el exministro de Salud, Enrique Paris, se intensifica por la aprobación y eficacia del medicamento Elevidys para tratar la distrofia muscular de Duchenne de Tomás Ross. Albagli afirma que el fármaco no tiene aprobación internacional ni evidencia de efectividad, lo que impide su registro en Chile. Por otro lado, Paris contradice a Albagli, mencionando la aprobación de la FDA en junio de 2023 y expresando su desacuerdo con las declaraciones de la subsecretaria. Mientras tanto, la madre de Tomás se encuentra en una cruzada para reunir fondos y acceder al costoso medicamento, rechazando una oferta del Ministerio de Salud para traerlo a Chile sin aporte económico. La FDA aprobó Elevidys en 2023 para tratar la distrofia muscular de Duchenne en niños de 4 a 5 años con una mutación genética específica.

La polémica entre la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, y el exministro de Salud, Enrique Paris, cobró protagonismo esta semana. El desencuentro entre ambos se centra en torno a la aprobación y eficacia del medicamento Elevidys. Este es el fármaco necesario para tratar la distrofia muscular de Duchenne del pequeño Tomás Ross.

Albagli señaló que “el Ministerio de Salud tiene que establecer la regulación del uso de productos farmacéuticos, y para eso hay varias etapas. El medicamento en cuestión no tiene aprobación en agencias internacionales; y por ende, tampoco tiene un registro dentro del Instituto de Salud Pública (ISP)”.

En esa línea, la autoridad explicó que antes de que se pueda instaurar ese registro y las posteriores revisiones, como para financiamiento, “tienen que existir evidencia de la efectividad de ese tratamiento, lo cual a la fecha no es el caso: no existe evidencia de efectividad de ese tratamiento específico, y esa es la razón por la cual, tanto en Chile como en otras agencias internacionales no está el registro de este producto farmacéutico”, consignó El Mercurio.

Sin embargo, Enrique Paris, exministro de Salud de Sebastián Piñera, refutó los dichos de la Subsecretaria. Por medio de una ‘Carta al Director’ al citado medio, Paris expresó su incredulidad y molestia por las declaraciones de Albagli.

Paris afirmó que “este medicamento ya fue aprobado por la agencia norteamericana Food and Drugs Administration (FDA, por sus siglas en inglés), en junio de 2023″ y lamentó profundamente que la subsecretaria afirmara erróneamente lo contrario.

Según el exministro, el error de Albagli “afecta la esperanza y el esfuerzo que han llevado adelante Camila Gómez, madre de Tomás, y Marcos Reyes, presidente de la Corporación Familias Duchenne Chile, así como a miles de personas que se han conmovido y han contribuido en esta campaña por salvar la vida de Tomás”.

En la misma misiva, Paris invitó al Ministerio de Salud “a hacer lo mismo”.

Madre de Tomás Ross se reunirá con Presidente Boric

La madre de Tomás Ross, Camila Gómez, está a punto de terminar su caminata desde Ancud hasta la región Metropolitana, donde se reunirá con el Presidente Gabriel Boric. Esta cruzada tiene como objetivo recaudar $3.500 millones para acceder al costoso medicamento Elevidys, necesario para su hijo que padece distrofia muscular de Duchenne.

Recordemos que en este contexto, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, se reunió con Gómez para ofrecerle transportar el medicamento a Chile, una opción que la madre rechazó.

Según Gómez, “lo que ellos me ofrecieron fue que yo pagara el medicamento en su totalidad y que ellos me lo traían a Chile para que se lo pusiera en un hospital público. Pero yo debía costearlo en su totalidad. Ellos no iban a dar ningún tipo de aporte ni apoyo económico. Solamente podían traer el frasco a Chile”.

Asimismo, aclaró que prefería que “se lo administren en el lugar donde están los especialistas que ya han puesto esta terapia a otros niños. En un lugar donde están preparados para manejar este tipo de terapias, y no que lo administren aquí por primera vez médicos que no están acostumbrados. Este medicamento nunca se ha puesto en Chile“.

FDA aprobó medicamento en 2023

En junio de 2023, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó Elevidys.

De acuerdo con la propia entidad, se trata de la primera terapia génica para el tratamiento de pacientes pediátricos de 4 a 5 años de edad con distrofia muscular de Duchenne (DMD) con una mutación confirmada en el gen DMD, que no tengan una razón médica preexistente que impida el tratamiento con esta terapia.