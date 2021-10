Un hombre pateó un coche que transportaba a un bebé la tarde del jueves en la comuna de Providencia, en un acto incomprensible y que fue captado por cámaras de seguridad que habían en el sector.

El hecho ocurrió poco después de las 12:00 de este jueves en calle Manuel Montt, cuando la madre del bebé estaba sentada en la terraza del Osa Café en Providencia, hasta que aparece el hombre y golpea el coche que tenía a la guagua de 7 meses.

De acuerdo al registro de las cámaras de seguridad, el hombre -que aún no ha sido identificado- aparece transitando por la calle, cuando se cruza con el coche y lo patea violentamente, consigna Meganoticias.



El padre del bebé, Sebastián Benson, explicó que este viernes presentarán una denuncia ante Carabineros y que el bebé despertó llorando tras la patada al coche, pero que no tuvo daños por la agresión.



“Ella (la mamá) estaba haciendo hora porque llevó a su perro a la peluquería, y se estaba tomando un café media distraída y mi hijo estaba en el coche durmiendo (…) No tuvo daños ni secuelas, pero se despertó sobresaltado, llorando”, comentó al canal de televisión.

En la misma línea, explicó su parejo sólo reaccionó para insultar al hombre y que otras personas también lo encararon, pero el sujeto siguió caminando tras la escena.

“Mi señora atinó sólo a insultar a este tipo y otra gente que también se dio cuenta de lo que había sucedido lo encararon, pero él siguió su camino”, añadió.

Por último y tras la difusión del video, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, aseguró que se contactarán con la madre del bebé para prestarle la ayuda necesaria.



“Lamento mucho lo ocurrido y nuestro Director de Seguridad tomará contacto con la familia para prestar toda la colaboración del caso”, tuiteó Matthei.