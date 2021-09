A raíz de la querella realizada por la Municipalidad de Vitacura por presunta malversación de caudales públicos, fraude al fisco y por sus programas “Vita” ocurridas en la gestión anterior de Raúl Torrealba (RN), otras municipalidades del sector oriente de la región Metropolitana están en el ojo del huracán por eventuales casos similares.

En conversación con Podría Ser Peor de Radio Bío Bío, el diputado de Acción Humanista, Tomás Hirsch, comentó sobre el caso y además especula de tratos entre los municipios de Vitacura, Lo Barnechea y Las Condes.

“Entre ayer y hoy nos hemos encontrado con una serie de datos información muy sorprendente que no es fácil de entender porque es una maraña propia de mafias (…) No basta con Vitacura, que efectivamente tiene que ser investigada la Municipalidad de Las Condes y Lo Barnechea, estamos hablando de las tres comunas más ricas de Chile. Cuando hablamos de corrupción acá no son mil pesos ni un millón, sino que miles de millones”, afirmó el diputado.

“Estamos impactados, y lo primero que hicimos fue presentar un oficio a la Fiscalía“, asimismo reiteró que en estos casos la Contraloría no puede fiscalizar ya que las entidades que presentarían irregularidades corresponden a personalidades privadas.

En la misma línea Hirsch soslayó que, “hoy día es un bolsillo de payaso, les pasan cientos miles de millones de pesos, y claro se fiscaliza la municipalidad pero no se sabe qué se hizo con esa plata“.

“Por eso hoy en la mañana, hice un llamado a que la alcaldesa, así como el alcalde Cristóbal Lira de Lo Barnechea, se querellen porque hay prácticas corruptas de parte de quienes fueron alcaldes de las comunas. Estamos hablando de un delegado Presidencial Metropolitano y de alguien que quería ser Presidente de la República, no estamos hablando de cualquier municipio”, afirmó.

También denominó a las organizaciones funcionales de las municipalidades como una “caja negra, no se las somete a licitación. Hay contratación de familiares y es permitido, porque no está impedido, no se sabe de los dineros, si hay sobreprecio o sobresueldo”, acusó el diputado.

Escucha aquí la entrevista realizada por Julio César Rodríguez