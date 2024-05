Pago previo, interés por cámara y testimonio de su ex: así cayó imputado por femicidio de Rennatta

Como un sujeto de “frialdad sorprendente” y que jamás se mostró “incómodo” con los interrogatorios. Así describen a Diego Giovani Antican Ramírez quienes conocieron de cerca la investigación por el asesinato de Rennatta Florencia Rozas Sáez (20), ocurrido en mayo de 2023 en la comuna de Penco de la región del Bío Bío.

El hombre de 26 años cayó detenido este martes tras una declaración clave que entregó su ex conviviente y madre de su hija en medio de la indagatoria. En su alocución, la mujer reveló detalles desconocidos del comportamiento de quien hoy figura como único imputado.

Una herida sangrante en su mano, una coartada “ilógica”, violencia intrafamiliar e interés por una cámara de seguridad que pudo haberlo captado el día de los hechos, sirvieron de base para la formalización que lideró este miércoles el fiscal, Andrés Barahona, por el delito de femicidio no íntimo.

En efecto, el individuo fue dejado en prisión preventiva al ser considerada su libertad un peligro para la seguridad de la sociedad.

Bajo la lupa

Diego Antican estuvo siempre en la mira del Ministerio Público y la PDI. Mensajes intercambiados entre él y la joven el mismo día de los hechos lo pusieron desde el principio en el radar policíaco.

Según información recabada por BBCL Investiga, fue el propio acusado quien contactó a Rennatta vía Instagram para agendar un encuentro sexual. Y es que, en base a declaraciones de su círculo cercano, contenidas en el expediente judicial, la fiscalía conoció que la víctima ejercía —entre otras actividades— la prostitución de forma esporádica.

Fue así como el mediodía del sábado 6 de mayo de 2023, ambos se pusieron de acuerdo para reunirse en un microbús de la línea Ruta Las Playas. Ella abordó el vehículo a las 13:27 en Cerro Verde Alto y él a las 13:34 horas un par de kilómetros más allá. Juntos, descendieron del taxibus a las 13:39 en un paradero de la ruta 150, a la altura del Nuevo Mirador de Lirquén.

Todo ello, quedó registrado en la cámara de seguridad de la máquina de locomoción colectiva. Una vez en el lugar, enfilaron hacia un pequeño cerro ubicado frente al mencionado sitio turístico. Él llevaba una mochila negra, con una manta en su interior. Testigos los vieron caminar juntos de la mano hasta perderse en un lugar que es característico por ser solitario y con abundante vegetación, principalmente matorrales.

Allí, por razones que se desconocen, Antican golpeó con un objeto contundente en la cabeza a Rennatta, quien murió en el lugar producto de un “traumatismo de gran tamaño”, según planteó el fiscal Barahona.

Interés por cámara

A partir de estos hechos, plantea el organismo persecutor, el imputado ejecutó una serie de maniobras para pasar desapercibido: borrar las conversaciones entre él y Rennatta, botar el polerón con el que salió de su casa ese día y elaborar una coartada que poco y nada le sirvió ante los investigadores.

Dijo, por ejemplo, que se había reunido con la víctima para comprarle marihuana y que posterior a bajarse del microbús siguió su camino. Según él, estuvo deambulando y fumando la droga durante prácticamente dos horas. También, al llegar a la casa con una herida sangrante en una de sus manos, explicó a su entonces pareja, Valentina, que se había caído de una escalera, para luego declarar ante la policía que era consecuencia del ataque de un gato.

En medio de estos relatos incongruentes y del hallazgo de una transferencia por 5 mil pesos de parte del imputado en favor de la víctima, los investigadores se encontraron con nuevas pistas. Un vecino de Antican atestiguó que el sujeto lo visitó a los pocos días de la desaparición de Rennatta con un propósito claro: consultarle por cuánto tiempo quedaban guardadas las imágenes captadas por la cámara de seguridad instalada en el lugar.

Los investigadores presumen que justamente ese dispositivo, emplazado en las cercanías del sitio del suceso, podría haber servido de pista para incriminarlo. Sea como sea, el acusado se retiró tranquilo del kiosko, puesto que constató que a esa fecha ya no quedaban rastros de un potencial registro suyo.

Violento y obsesivo

Con todo, no fue hasta una segunda declaración de Valentina que los agentes pudieron cerrar el círculo sobre Diego. Ella se acercó a la PDI sólo horas antes de que se concretara la detención del imputado y aportó datos esclarecedores sobre su personalidad violenta y obsesiva. Desde maltratos psicológicos hasta obligarla a mantener relaciones sexuales cuando ella no quería.

—Diego me hacía sentir que yo era de su propiedad, lo que él incluso siempre me decía en las peleas constantes que teníamos. Diego era muy agresivo, no controlaba su ira y cada vez que discutíamos él comenzaba a romper las cosas de la casa, a autoinfligirse golpes y a golpearse contra las paredes. Y en más de una oportunidad nos empujamos peleando, lo cual me asustaba ya que él tiene mucha fuerza —declaró.

Valentina fue más allá. Desclasificó el comportamiento sexual del imputado y reveló que a él le gustaba mantener relaciones en espacios públicos. De hecho, ambos habían visitado con ese fin el mismo lugar donde murió Rennatta.

—Diego en su Google Maps marcaba con penes y corazones los diversos sectores de naturaleza donde habíamos tenido relaciones sexuales. Nos preparábamos y él llevaba una mantita para poner en el suelo y no ensuciarnos. Puedo decir que yo sí conocía el sector (sitio del suceso), ya que vivíamos cerca y Diego me había llevado allí una vez —sentenció.

A prisión

En vista de estos antecedentes, el Juzgado de Garantía de Concepción decidió dejarlo en prisión preventiva al considerar que su libertad constituye un peligro para la sociedad.

La indagatoria formal se extenderá por al menos cinco meses, pues la Fiscalía enumeró una serie de diligencias pendientes de largo aliento que serán de utilidad para el potencial juicio oral.

Entre ellas, la realización de un perfil psiquiátrico del imputado.