El periodista Gino Costa recordó el dramático episodio en que su camarógrafo, Héctor Cuevas, resultó herido durante una balacera en Lo Valledor. Costa detallará que su colega le pidió que no lo dejara solo al estar en el suelo producto del disparo, describiendo la situación como la peor de las pesadillas. En aquella ocasión, gracias a la intervención de un coronel de Carabineros, el camarógrafo fue trasladado a un centro de salud donde logró ser estabilizado.

A principios del mes pasado, el periodista Gino Costa vivió minutos de terror junto al camarógrafo Héctor Cuevas mientras cubrían un evento en Lo Valledor, donde terminó desarrollándose una balacera.

Producto de los disparos, Cuevas terminó herido, por lo que el comunicador debió socorrerlo entre el caos que se generó en el lugar.

Costa estará la noche de este viernes en “Podemos Hablar“, donde recordará el crudo momento: “Es duro recordarlo, porque es algo que uno jamás se pone en la posición que uno puede llegar a vivir“, expresará.

Gino Costa recordó balacera donde camarógrafo resultó herido

En concreto, la dupla había ido a presenciar las nuevas medidas de seguridad del lugar. “No pasaba nada, de hecho con mi compañero tiramos la talla, ‘oye que está fome’, y llega una señora, que yo no he visto los videos, pero todos reconocen quien es“, relatará el reportero.

Costa explicará que aquella mujer llegó “haciendo mucho show, mucho grito, y ahí nosotros alertamos que algo está sucediendo y revisan a esta mujer que tenía un arma blanca, era una lima de uñas intervenida, era un cuchillo prácticamente“.

“Cuando llega Carabineros comienza un forcejeo con otro guardia. En eso la situación se puso muy violenta, y entonces nosotros nos acercamos para ver qué estaba pasando. Yo no me di cuenta, mi compañero sí, del momento que (la mujer) saca el arma del guardia y se escucha fuertísimo“, contará Gino.

El periodista declarará que él jamás imaginó que aquel estruendo correspondía a un balazo, situación por la que quedó paralizado: “Me quedé quieto, miro para al lado y mi camarógrafo estaba en el suelo y me dice ‘me dieron’, y ahí escucho ‘fueron disparos‘”.

“Compruebo que efectivamente lo habían baleado, y ahí empezó la peor de las pesadillas. Nos agarramos de la mano, él me pide que no me separe de él, llegaron cuatrimotos, los encargados de Lo Valledor solo miraron el cielo, sin hacer mucho”, revelará el rostro de TV.

Costa relatará que un coronel de Carabineros fue quien le salvó la vida a su colega, pues fue él quien lo trasladó a un SAR donde pudo ser finalmente estabilizado.