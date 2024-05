Sube la tensión: dirigentes de Gendarmería buscan anular los resultados de las elecciones de Anfup

“Junto con saludar y esperando que todas y todos se encuentren bien junto a sus seres queridos, por medio del presente y después de haber dado terminado al proceso de elecciones nacionales periodo 2024 – 2026, las cuales se llevaron a cabo de manera democrática y transparente, cumplimos con dar a conocer el nuevo Directorio investido por la inspección del trabajo Santiago”.

Así se presentó el nuevo Directorio Nacional de la Asociación de Funcionarios Penitenciarios (Anfup) – uno de los gremios más antiguos y con mayor representación de Gendarmería –, el pasado jueves, en el primer comunicado de su gestión.

Pero el reclamo de nulidad electoral ingresado el 6 de mayo al Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana, cuenta una historia distinta.

La solicitud, busca declarar la nulidad del proceso y una nueva realización, por “diversas irregularidades que culminan con la formación de una Comisión Electoral Nacional totalmente ilegal lo cual vició de entrada el proceso de elecciones”.

Así, la denuncia acusa, en primer lugar, de violaciones al reglamento de elecciones del gremio. Esto al haberse desempeñado en las elecciones ministros de fe sin la certificación correspondiente y, a diferencia de lo dictado en la normativa, no haber sido escogidos mediante una Asamblea.

La denuncia, de 20 páginas, también incluye distintos casos en los que se habría vulnerado el proceso durante y después de las elecciones, siendo algunos de estos:

Que en la cárcel Colina 2, se habrían llevado solo 92 papeletas disponibles para que los funcionarios votaran, en un centro con 153 socios de Anfup. En el Centro de Detención Preventiva Santiago 1, el encargado de la mesa, José Cisternas, se habría retirado con la urna de votaciones abierta, situación que se prueba a través de un video grabado con un teléfono por otro funcionario. En Colina 1, habrían desaparecido diez votos. En el Centro de Reinserción Social de Angol, las firmas de funcionarios que no votaron habrían sido falsificadas. En el Centro de Detención Preventiva Petorca, ni siquiera llegaron votos, imposibilitando la realización de la votación.

Finalmente, los resultados de las elecciones fueron comunicados el 26 de abril por el grupo de WhatsApp de 132 miembros, “Solo dirigentes ANFUP”, con poca información sobre el lugar y momento en que se llevó a cabo el conteo. Además, estos fueron inicialmente comunicados por Edinson Lillo, uno de los mismos miembros de la lista ganadora.

El recurso fue ingresado por las abogadas Daniela Franco y Jennifer Franco, en representación de los dirigentes Luis Diaz, Jokan Garrido, Rodrigo Muñoz, Felipe Mansilla y Omar Haro.

Y los denunciados, son, de Anfup: el ex Presidente, José Carrasco; el ex Director Provincial Cordillera, Felipe Rodríguez y el ex Tesorero, Patricio Proboste. Y de la Comisión Electoral Nacional (CEN), el Presidente, Roberto Urbina; el secretario, Daniel Muena; el Ministro de Fe, José Cisternas; y otro miembro, Flavio Valladares.

Fuentes dentro de la institución, afirmaron no tener mucha fe en que el proceso tenga muchas repercusiones, argumentando que una resolución de este tipo puede demorar años.

La nueva Directiva ya realizó sus primeras acciones la semana pasada, reuniéndose con el Director Nacional de Gendarmería, Sebastián Urra Palma y el Subdirector Operativo, Victor Proboste Torres.

Otras polémicas

El periodo de campaña también se llevó a cabo entre controversias. Las campañas destacaron por la difusión de memes, documentos privados y acusaciones a los miembros de las cuatro listas que se presentaron.

Respecto a la lista A, fueron difundidas distintas denuncias contra algunos de sus miembros: como la investigación por estafa contra David Diocares, la condena por violencia intrafamiliar de César Guzman, el ingreso de elementos prohibidos al penal de César Padilla, y la participación en la fiesta de gendarmes donde se encontró alcohol y drogas de Alex Vega.

Así lo acusó una de las imágenes en contra de la lista electa, que circuló en WhatsApp durante el proceso de campaña:

Los otros miembros de la nueva Directiva son: José Carrasco como Presidente Nacional, Patricio Proboste como Tesorero Nacional, Benito Sarabia como Tercer Director e Ignacio Videla como Sexto Director.