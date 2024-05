Nicolás Jarry sigue a un nivel espléndido en el Masters 1000 de Roma y, este jueves, se instaló en las semifinales del torneo italiano tras eliminar al griego Stefanos Tsitsipas.

El 24° del ranking ATP se repuso tras perder la primera manga y, luego 2 horas y 38 minutos de partido, se impuso 3-6, 7-5 y 6-4 ante el 6° del mundo.

Y un momento clave del encuentro fue el “mágico” punto del nacional en el séptimo juego, cuando el marcador estaba 3-3 con el chileno al servicio.

Tras un intercambio de golpes, Tsitsipas pasó al ataque con un revés a la línea de fondo y subió a la red.

Sin embargo, Nicolás Jarry sorprendió con un tremendo revés paralelo que dejó sin opciones al heleno, quien intentó responder sin suerte el potente tiro de ‘Nico’.

La desafiante postura y mirada de la ‘Torre’ anunciaban que algo había cambiado en el partido, que acabó resolviéndose a favor del 24° del escalafón.

“Jarry Potter: Nico con algo de magia ante Tsitsipas”, destacó Tennis TV en redes sociales.

Jarry Potter 🪄@NicoJarry with some magic vs Tsitsipas…#IBI24 pic.twitter.com/JxAOozzWwg

— Tennis TV (@TennisTV) May 16, 2024