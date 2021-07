El presidente de la UDI, Javier Macaya, junto a la secretaria general, María José Hoffmann, visitaron la tumba del fundador del partido, Jaime Guzmán, en el Cementerio General tras haber sido vandalizada durante la semana pasada.

En este contexto, Macaya afirmó que “hemos vivido la profanación de la tumba de Jaime Guzmán, esto no puede dejar indiferente a nadie. La irracionalidad que significa que personas movidas por el odio sean capaces de robar la ánfora con las cenizas de la madre de Jaime Guzmán (…) Este no es el país que los chilenos están pidiendo”.

Además, destacó que presentarán una querella criminal en contra de las personas que resulten responsables del hecho, y sostuvo que “también creemos que hay una responsabilidad por parte del Cementerio General”.

En la misma línea, el presidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, condenó la situación y manifestó: “Esta violencia no tiene límites (…) El llamado es a todos los sectores democráticos a entender que hay límites que no se pueden traspasar, y entender que Chile requiere un especial diálogo, salir de las trincheras y encontrarnos, no estos actos de violencia”.

Recordemos que el pasado domingo, se dio a conocer que en el contexto del funeral de Luisa Toledo la semana pasada, un grupo de desconocidos habría robado el ánfora de la madre de Guzmán desde su tumba como también vandalizado su cripta.

Según lo detalló la Fundación Jaime Guzmán, el vandalismo no solo fue “rayados prosaicos e insultos”, sino que además quemaron la cruz y removieron la lápida cuando ocurrió la sustracción.

En esa misma jornada ocurrieron otros actos vandálicos, como los rayados y destrucción del mausoleo del general Manuel Baquedano en el mismo recinto.