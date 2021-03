El senador de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón, insistió en que es inocente y valoró la resolución que rechazó su desafuero por el delito reiterado de tráfico de influencias.

Durante la jornada de ayer, la Corte de Apelaciones de San Miguel rechazó por 9 votos contra 5 el desafuero del congresista, según lo consignó La Tercera.

El senador oficialista, insistió en que siempre supo que era inocente y que la justicia sí funciona, recalcando que fueron 9 los ministros que enfatizaron que no había delito.

Por su parte, el senador y presidente de Renovación Nacional, Rafael Prohens, señaló que “esto lo perjudica porque no tiene acceso al expediente y no tiene cómo defenderse de buena manera. Sin embargo, si la Corte lo rechaza, es porque no hay mérito para hacerlo y el seguirá siendo senador de la República”.

Uno de los querellantes en la causa, el alcalde de Pirque, Cristián Balmaceda, quien además es primo del congresista, aseguró que diputados y senadores gozan de total impunidad.

Recordemos que según la investigación de la Fiscalía Metropolitana Oriente, en agosto de 2020 planteó que Ossandón realizó presiones al concejo de la Municipalidad de Pirque, para favorecer un convenio con la empresa Cavilú SpA, en la que participa su hijo Nicolás Ossandón Lira.

Para que la acusación fuera efectiva, fue presentada la solicitud de desafuero en contra del senador Ossandón, la que finalmente fue rechazada.

El próximo 16 de abril, se dará a conocer el fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel.